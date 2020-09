Mamacita Sow dit tout: "Sidiki Diabaté me frappait avec des rallonges"

La belle Mamacita Sow s’est prononcée sur la mésaventure qu’elle dit avoir vécue avec le chanteur malien Sidiki Diabaté.

Mamacita Sow explique ce que Sidiki Diabaté lui a fait

Le talentueux et célèbre chanteur malien Sidiki Diabaté est au cœur d’une vive polémique qui alimente la toile depuis quelques jours. Il est accusé de violence physique sur une jeune femme d’origine guinéenne répondant au nom de Mamacita Sow, et présentée comme sa compagne.

Tout est parti, en effet, de plusieurs photos publiées sur Twitter, présentant une jeune femme avec des marques de brûlures et de violences physiques sur tout le corps. S'en est suivie une série de publications accusant ouvertement l’artiste malien d'en être l'auteur.

Quelques heures plus tard, Mamacita Sow est elle-même montée au créneau pour confirmer qu’il s'agissait bien d’elle sur les photos qui ont fuité sur la toile.

‘’C’est réellement moi sur les photos mais ces photos datent d’un an… J’ai subi plusieurs violences. J'ai subi plus que ça… En prenant ces photos, je me suis demandé s’il savait ce qu’il me faisait… Mais je ne sais pas comment elles sont arrivées sur les réseaux sociaux‘’, a-t-elle expliqué sur une chaîne de télé malienne.

Elle ajoute: "Au début, je me suis dit que c’était par jalousie. Je me suis dit qu’il m’aimait. Mais ça continuait … Moi j’ai subi tout ça par amour. Je l’aimais vraiment… Il me frappait avec des rallonges … J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison. Il y a un gars qui me surveillait … Une fois, je suis allée me coiffer avec le gars qui me surveillait, et je me suis enfuie. Il y a plusieurs témoins‘’, a relaté la jeune femme.

Notons que l’ex copine de Sidiki Diabaté, la belle Bijou Siraba, a exhorté le prince de la Kora, qui ne s’est toujours pas exprimé sur cette affaire, à présenter ses excuses. “On a partagé beaucoup de choses ensemble… Je te prie de bien vouloir présenter tes excuses à toutes les femmes du monde entier”, a-t-elle indiqué sur Instagram.