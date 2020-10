En prison : Sidiki Diabaté met les gardes pénitentiaires à ses pieds

Sidiki Diabaté séjourne à la prison civile de Bamako après avoir été placé sous mandat de dépôt, jeudi dernier. Mais loin d'en rougir, le Roi de la Kora tente tant bien que mal de se faire de nouveaux amis dans cet univers carcéral.

Sidiki Diabaté dans les bonnes grâces de ses gardes pénitentiaires ?

Accusé de violences conjugales sur son ex-compagne, Mariam Sow alias Mamacita, Sidiki Diabaté est écroué à la prison civile de Bamako. La star malienne, qui ne cesse de bénéficier du soutien de ses nombreux fans dans cette zone de turbulences qu'il traverse, tente, à son corps défendant, de faire contre mauvaise fortune bon coeur. Aussi, retranché dans son cachot bamakois, le fils de Toumani Diabaté cherche-t-il à se donner du moral en prison.

Après avoir fait vibrer de nombreux mélomanes sur des scènes européennes et africaines, la star malienne ne pouvait nullement passer inaperçue. C'est à juste titre qu'il a été bien accueilli à la Maison centrale d'arrêt de Bamako. Les gardes pénitentiaires commis à sa garde sont littéralement tombés sous son charme et son talent. En témoignent les photos que ces derniers ont fièrement prises en compagnie de l'artiste. Comme pour dire qu'il pourrait bien compter sur leur protection dans cet univers hostile.

À noter que Sidiki Diabaté est accusé par sa compagne de l'avoir séquestrée pendant deux mois et de l'avoir flagellée à plusieurs reprises. « Cette image qu'on me donne dans le monde ne devrait pas venir de toi, car je suis loin d'être ce monstre », tentait-il de raisonner son ex. Mais cette dernière, droit dans ses bottes, lui rétorque : « Accepte juste ce moment, cela ne fait pas de toi un faible ni un misérable. Mais au contraire, tout cela te permettra de grandir et te servira de leçon. » Ainsi va la vie des artistes. Il y a le côté cour et le côté jardin. À qui mieux saura surfer entre les deux faces de la même pièce.