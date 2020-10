Alioune Tine : « Le 3e mandat, pire que les coups d'État militaires »

Alioune Tine ne cesse de multiplier les initiatives afin d'appeler la communauté internationale à s'intéresser de près au dossier ivoirien. Le militant des droits de l'homme vient à nouveau de pondre un tweet dans lequel il présente les dangers liés à un 3e mandat.

Alioune Tine : « Le 3eme mandat est un poison pour la démocratie »

Il a appelé « la Cedeao, l'UA et les Nations Unies à se rendre d'urgence à Abidjan pour faciliter le dialogue politique et éviter le chaos en Côte d'Ivoire ». Alioune Tine revient à la charge avec de nouveau tweets pour présenter à l'opinion nationale et internationale les risques que courent certains États africains dans l'obstination de leurs dirigeants à vouloir briguer vaille que vaille un 3e mandat.

Pour le défenseur des droits de l'homme et le fondateur du Think tank Afrikajom : « Le 3eme mandat est un poison pour la démocratie, la République et la paix civile. Il a des effets pervers pires que les coups d'État militaires. » Voilà pourquoi le citoyen sénégalais appelle à une « nécessité de mesures fermes à l'échelle régionale et internationale pour tuer ce dangereux virus mortel pour nos États ».

En Côte d'Ivoire, comme en Guinée, les Présidents Alassane Ouattara et Alpha Condé sont candidats à leur propre succession pour un troisième mandat consécutif. Ces candidatures ont engendré de nombreuses violences, ayant causé, dans les deux États, de nombreux morts, des blessés et d'importants dégâts matériels.

À noter qu'Alioune Tine n'est pas seul dans cette démarche. L'ONU, Amnesty international, l'Union européenne, International Crisis group, pour ne citer que ces organisations, ont appelé les autorités ivoiriennes à reporter le scrutin présidentiel pour favoriser un dialogue politique entre pouvoir et opposition afin de trouver le consensus nécessaire à l'organisation d'une élection apaisée. Le Président Ouattara ne cesse cependant d'affirmer son intention d'organiser ce scrutin à la date constitutionnelle du 31 octobre 2020.