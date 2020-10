Titrologie 8 Oct : «S'il y a des microbes, nous avons les antibiotiques»

La Titrologie de ce jeudi 8 octobre 2020 fait un large écho du communiqué final de la mission conjointe CEDEAO, UA, ONU. L'opposition maintient pour sa part son meeting du 10 octobre au Stade Félix Houphouët-Boigny.

Titrologie : « ONU, UA, France, tous OK pour le 31 octobre »

À 23 jours du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, pouvoir et opposition peinent à trouver un consensus, et ce, en dépit des diverses rencontres de la Mission conjointe ONU, UA et CEDEAO avec les acteurs politiques ivoiriens. "La Mission conjointe douche les espoirs de l'opposition", lance Le Mandat. Et Le Matin d'enfoncer le clou : "Les derniers espoirs de l'opposition ruinés." Pour Le Patriote, "ONU, UA, CEDEAO, France, tous OK pour le 31 octobre". Cependant, Le Quotidien d'Abidjan explique pourquoi "L'ONU, l'UA et la CEDEAO ont échoué". Aussi, "après la mission conjointe de la CEDEAO, l'UA, l'ONU, l'opposition réclame un médiateur", révèle L'Inter. "Un médiateur de la CEDEAO pour un dialogue inclusif inter ivoirien", précise Henri Konan Bédié à la une de Le Nouveau Réveil. "La Mission CEDEAO, UA, ONU exprime ses inquiétudes", croit savoir Notre Voie.

De façon concomitante, l'opposition continue de mobiliser ses partisans pour son meeting du 10 octobre prochain. "Tous au Stade FHB pour faire reculer Ouattara", annonce L'Héritage. "Tout est prêt pour déboulonner le régime", poursuit Le Quotidien d'Abidjan. "L'opposition fait trembler le régime", indique pour sa part Le Nouveau Courrier. "N'ayez pas peur, s'il y a des microbes, nous avons les antibiotiques", rassure Pr Maurice Kakou Guikahué dans les colonnes du Bélier. Mais L'Expression estime que "l'opposition à la recherche du chaos".

Soir Info fait des "révélations sur une rencontre discrète à Paris entre Dominique Ouattara et Tidjane Thiam. "Le Conseil constitutionnel s'est ridiculisé", accuse Jean-Louis Billon dans les colonnes de Le Bélier entrépide. L'Intelligent d'Abidjan fait un large écho des propos de Jean-Yves Le Drian. "Je ne suis pas chargé d'apprécier la nouvelle Constitution... Le Président Ouattara a souhaité se présenter, c'est son libre choix", reprend le tabloïd au sujet de déclarations du chef de la diplomatie française. "Guerre ouverte entre pro-Soro et pro-Blé Goudé", apprend-on de Le Jour Plus. "Alassane Ouattara, un prisonnier ambulant", indique Guillaume Soro dans le confrère burkinabè l'Observateur Paalga, repris par Le Temps.