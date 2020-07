Le Drian à Abidjan pour... une probable candidature de Ouattara

Jean-Yves Le Drian sera à Abidjan, ce mardi 14 juillet, pour prendre part aux obsèques d'Amadou Gon Coulibaly. Le chef de la diplomatie française profitera de sa présence sur les rives de la lagune Ébrié pour évoquer avec Alassane Ouattara un éventuel 3e mandat.

Jean-Yves Le Drian, envoyé de Macron auprès de Ouattara

La Côte d'Ivoire est en deuil. Le 8 juillet dernier, Amadou Gon Coulibaly est passé de vie à trépas à la suite d'un malaise en plein Conseil des ministres. Les obsèques du défunt Premier ministre ivoirien démarreront, ce mardi 14 juillet 2020, par une cérémonie hommage de la Nation, qui se tiendra au Palais de la Présidence. À cet effet, Jean-Yves Le Drian ne prendra pas part à la fête nationale de la France, ce jour. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères sera plutôt à Abidjan pour les obsèques du désormais ancien chef du Gouvernement ivoirien.

L'émissaire d'Emmanuel Macron est par ailleurs porteur d'un message à Alassane Ouattara. Aussi, le Président ivoirien et le locataire du Quai d'Orsay auront un entretien en tête-à-tête afin d'évoquer la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire à trois mois et demi de l'élection présidentielle de 2020. À en croire le JdD, « le Président Ouattara pourrait briguer un autre mandat à la présidentielle du 31 octobre ».

Notons que le 5 mars dernier, Alassane Ouattara avait déclarait sa volonté de ne pas briguer un troisième mandat, avant de désigner, une semaine plus tard, Amadou Gon comme son successeur. Le Président Macron avait ainsi félicité son homologue ivoirien : « Je salue la décision historique du Président Alassane Ouattara, homme de parole et homme d’État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d’Ivoire donne l’exemple. » Cependant après le décès de Gon, les cartes politiques sont à nouveau rebattues. En pareille occurrence, l'on pourrait bien assister à un rétropédalage du chef de file des Houphouëtistes, avec le soutien Paris.

Mais nous n'en sommes pour l'instant pas là, et le Président Ouattara (78 ans), qui aspire à un repos mérité après plus de 50 ans de beaux et loyaux services pourrait bien se trouver un successeur parmi ses proches.