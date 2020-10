Affaire 3e mandat : Guillaume Soro "déterminé" à faire partir Ouattara

Guillaume Soro était sur BFMTV, dimanche, pour faire son analyse de la situation politique ivoirienne. Le président de GPS a pour ce faire appelé à la détermination pour faire barrage au projet de 3e mandat du président Alassane Ouattara.

Guillaume Soro : « Un peuple déterminé trace son histoire »

Démissionnaire de la présidence de l'Assemblée nationale pour avoir refusé d'adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, Guillaume Soro est en exil en France à la suite de son retour manqué à Abidjan, le 23 décembre 2019. Il est d'ailleurs par condamné contumace à 20 ans d'emprisonnement par la justice ivoirienne dans une affaire de recel et détournement de deniers publics.

Candidat au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) a vu son dossier de candidature rejeté par le Conseil constitutionnel. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) a appelé l'État défendeur, notamment la Côte d'Ivoire, à surseoir à cette décision de justice et à réhabiliter Soro Kigbafori Guillaume en tant que candidat à cette élection. Mais les autorités ivoiriennes ont opposé une fin de non-recevoir à la Cour d'Arusha.

Aussi, l'ancien chef des Forces-nouvelles (FN, ex-rébellion) s'est-il joint à l'opposition ivoirienne en vue de former une large coalition contre le président ivoirien. C'est dans cette dynamique que le Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, et ses camarades opposants ont lancé un mot d'ordre de "désobéissance civile" pour laquelle ils ne cessent de s'activer pour son application effective sur le terrain.

C'est dans cette attente que l'ancien tenant du perchoir ivoirien a déclaré sur la chaîne de télévision française BFMTV : « Un peuple déterminé trace son histoire et les Ivoiriens sont tous déterminés pour dire que M. Alassane Ouattara ne doit pas faire un 3e Mandat. » « La victoire exige qu’on y croit en dépit des signes qui prédisent le contraire. Nous sommes prêts. La victoire aussi », a-t-il ajouté dans un tweet.

Et pourtant, le RHDP et ses milliers de militants sont également déterminés à accorder au Président Ouattara le « premier mandat de la troisième République ».