Showbiz : Shado Chris nie la paternité de l'enfant d'Alisar Zena

Invité à l'émission à succès Peopl'Emik, ce jeudi 8 octobre, Shado Chris a tenu à éclairer la lanterne des mélomanes à propos des choses qui se racontent sur la place abidjanaise, notamment ses supposées relations amoureuses avec la chroniqueuse télé Alisar Zena.

Alisar Zena enceinte de Shado Chris : « C'était juste du buzz! »

Le showbiz ivoirien est tellement émaillé de bug et de buzz que l'on a du mal à savoir à quel saint se vouer. Après les multiples clashs et autres battles sur les réseaux sociaux, dans les bars climatisés, maquis et autres Night-clubs, ce sont désormais les antennes de télévision qui sont prises d'assaut par les artistes ivoiriens pour leur good ou bad buzz. Et l'émission Peopl'Emik de La 3 constitue le plateau idéal pour casser les papos.

Invité par l'animateur Yves-Aymard et ses chroniqueurs, l'auteur de « Escargot ne cogne pas cailloux » a levé un coin de voile sur sa vie amoureuse. Longtemps perçu comme l'auteur de la grossesse d'Alisar Zena, puis le père de fille, le faiseur d'artistes a clairement indiqué : « Je ne suis pas le père de sa fille Luna... Il n'y a jamais eu de relations amoureuses entre Zena et moi. C'était juste du buzz! »

Cette mise au point était d'autant plus impérieuse que Shado Chris avait déjà lancé dans un tweet : « Laissez au temps la tâche de dévoiler la vérité. Arrêtez de tergiverser sur des choses que vous ne savez pas. » L'artiste, faut-il le rappeler, aurait des relations amoureuses avec la chanteuse gabonaise Shan'L. « Shan’l, elle est mon genre également, je dois l’admettre. De mon côté aussi, je suis célibataire et un cœur à prendre. », avait-il avoué lors d'une émission sur Vibe Radio en début d'année.

De son côté, la chroniqueuse de C'Midi avait été aperçu lors d'une cérémonie traditionnelle en compagnie d'un homme qui n'est nullement Shado Chris. Une autre photo de paparazzi montrait Alisar enceinte, avec à ses côtés Chado Chris. Trop d'imbroglios dans cette affaire.