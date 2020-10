Violences électorales : Les États-Unis brandissent la menace

Les États-Unis sortent du silence et mettent en garde contre les violences électorales à quelques jours de la tenue du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Le secrétaire d'État américain appelle à des élections libres, équitables et inclusives.

Les Etats-Unis mettent en garde contre les violences électorales

L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le 31 octobre 2020. Mais la tension est vive entre l'opposition et le parti au pouvoir. Les adversaires d'Alassane Ouattara, avec à leur tête Henri Konan Bédié, sont formels. Le président sortant n'a pas le droit de briguer un 3e mandat. En outre, les opposants exigent la dissolution du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante (CEI). Il faut rappeler qu'à l'annonce de la candidature de l'actuel chef de l'État le 6 août 2020, des manifestations ont éclaté dans plusieurs localités du pays. Le bilan établi faisait état de morts et de nombreux blessés.

Dans un communiqué publié le 8 octobre 2020, le secrétaire d'État américain a affirmé son engagement "à soutenir des élections libres, équitables et inclusives". Pour les autorités américaines, "la conduite des élections est importante non seulement pour les Africains, mais aussi pour les défenseurs de la démocratie dans le monde entier". Michael Pompeo, le secrétaire d'État américain, a appelé toutes les parties à participer pacifiquement au processus démocratique. "La répression et l'intimidation n'ont pas leur place dans les démocraties", a-t-il prévenu.

Le secrétaire d'État américain a aussi rappelé que "le droit de réunion pacifique et la liberté d'expression et d'association sont au cœur d'une démocratie qui fonctionne". Michael Pompeo s'est fait menaçant en déclarant que son pays surveillera "de près les actions des personnes qui interfèrent dans le processus démocratique et n'hésiterons pas à envisager les conséquences - y compris les restrictions de visa - pour les responsables de la violence liée aux élections".

"En tant que partenaires de longue date des nations africaines, nous nous soucions de la trajectoire démocratique de la région et nous nous engageons à travailler de manière constructive avec les partenaires internationaux et régionaux", a ajouté le secrétaire d'État. Précisons qu'une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies de diplomatie préventive a séjourné en Côte d'Ivoire du 4 au 6 octobre.