3e mandat : 100 000 personnes annoncées au meeting de l'opposition

Cent mille personnes sont annoncées au meeting de contestation contre la candidature à un 3e mandat du Président Alassane Ouattara. Les organisateurs de l'évènement ont donné l'information, ce jeudi, lors d'une conférence de presse organisée au siège du PDCI-RDA.

Manifestation anti 3e mandat : Tous les leaders de l'opposition annoncés au meeting du Félicia

Au moins 100 000 personnes sont attendues au meeting de l'opposition ivoirienne prévu, samedi 10 octobre 2020, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est Brahima Kamagaté, cadre du PDCI-RDA, parti du président Henri Konan Bédié, qui a donné l'information lors d'une conférence de presse tenue, jeudi, au siège du vieux parti. Les responsables politiques de l’opposition dite significative afficheront grand complet à ce grand rendez-vous.

Selon les dires de Koné Boubacar, coorganisateur de l’évènement, les deux factions du Front populaire ivoirien, parti fondé par Laurent Gbagbo, travaillent en bonne intelligence pour la réussite de cet évènement, qui vise à démontrer aux yeux du monde que la Côte d’Ivoire est opposée à la candidature du président Alassane Ouattara, à un troisième mandat présidentiel. Cette fois-ci, rassure le porte-parole par intérim de l’ex-parti au pouvoir, « l’opposition affiche grand complet ».

L’Alliance des Forces démocratiques, plateforme dont la présidence est assurée par l’ancien Premier ministre ivoirien Pascal Affi N'Guessan, a-t-il révélé, a commis des responsables qui travaillent avec nous dans les commissions mises en place pour l’organisation du meeting. Koné Boubakar, a par ailleurs appelé les militants de la tendance Gbagbo ou rien du FPI à déferler massivement vers le stade Félix Houphouët-Boigny. Assurant que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour la réussite de l’évènement.

L’opposition politique ivoirienne, faut-il le rappeler, est vent debout contre la candidature du président Alassane Ouattara, à un troisième mandat présidentiel. Elle exige également du pouvoir, la dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI), la dissolution du Conseil constitutionnel, le retour sécurisé de tous les exilés politiques. Elle propose un report du scrutin et un dialogue avec l’Exécutif pour aplanir les incompréhensions en vue d’un scrutin crédible, transparent et inclusif. Mais, le processus semble déjà très engagé et le scrutin pourrait ostensiblement se tenir le 31 octobre 2020, délai constitutionnel.