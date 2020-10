Des ravisseurs aux trousses de Gnamien Konan : Son parti accuse

Gnamien Konan et son parti politique, la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI), viennent de livrer une information inquiétante selon laquelle l'ancien directeur général de la douane serait menacé d'enlèvement. Qui peut bien en vouloir à l'opposant ivoirien ?

Qui en veut à Gnamien Konan ?

Faut-il craindre pour la vie de Gnamien Konan ? En tout cas, selon une information relayée par la Nouvelle Côte d'Ivoire, une menace d'enlèvement plane au-dessus de la tête de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. "Des informations concordantes et insistantes font état d'un enlèvement imminent du Général Gnamien Konan par le régime Ouattara ! Rassurez le régime RHDP que notre leader n'a rien contre leur mentor, son combat, c'est pour le bien et le bonheur des Ivoiriens ; qu'il renonce à son projet anticonstitutionnel de 3e mandat ! Nous ne fléchirons point ! ", peut-on lire sur la page Facebook du parti politique fondé par l'ex-ministre de l'Habitat et du Logement social. Pour l'heure, les houphouëtistes n'ont pas réagi à cette grave accusation.

Gnamien Konan fait partie des leaders politiques ivoiriens qui sont vent debout contre Alassane Ouattara qui a décidé de briguer un 3e mandat. "Ils veulent le pouvoir à vie. Pour y parvenir, ils ont modifié la Constitution maintenant, ils viennent encore nous parler de 3e mandat pourtant nous savons tous que notre loi fondamentale l’interdit. Respectez la durée de vos mandats", avait-il martelé le dimanche 2 août 2020.

Le chef de file de la NCI sera aux côtés de Pascal Affi N'guessan, Henri Konan Bédié et Albert Mabri Toikeusse pour le meeting de l'opposition prévue pour le samedi 10 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit pour les opposants ivoiriens de faire plier Alassane Ouattara en le contraignant à se retirer de la course présidentielle.

Il faut rappeler que la candidature de Gnamien Konan à l'élection présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Candidat malheureux en 2015, le natif de Toumodi a dénoncé la décision de l'institution présidée par Koné Mamadou.