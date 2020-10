Vive émotion autour d'une photo-souvenir de Dj Arafat et Mael

Le jeune Mael Houon a partagé un souvenir de son père Ange Didier Houon alias Dj Arafat, décédé le 12 août 2019. Une photo très expressive postée sur sa page Facebook.

Mael Houon '' Les petits moments d’aujourd’hui deviennent de précieux souvenirs de demain'''

Le petit Mael Houon est un des enfants les plus médiatisés de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Contrairement à Ézéchiel et Lachoina qui ont été présentés au grand public lors des obsèques du roi du Couper décaler, Mael et Rafna, eux, étaient déjà très en vue sur la toile aux côtés de leur père Dj Arafat, dans de nombreuses vidéos.

Le 12 août dernier , à l'occasion de le la célébration de la première année du décès du big boss de la Yorogang, Maël Houon, avait rendu un hommage à son défunt père à travers un message posté sur les réseaux sociaux. ''365 jours que tu es parti. Aucun mot, aucun discours ne peuvent décrire ce que je ressens. Ce n'est pas facile mais comme tu m'as toujours enseigné d'être fort, j'y arriverai. Je le ferai pour toi, pour t'honorer, comme tu as toujours tout fait pour moi. Ce 12 Août 2020, j'ai décidé d'être dans le recueillement et la prière parce que le plus important est que tu reposes en paix'', a écrit le petit Maël.

Puis d'ajouter: ''Je tiens à remercier tous tes fans des 4 coins du monde qui depuis 01 an, m'envoient des messages de soutien, de réconfort, d'encouragement... Merci du fond du coeur. Merci à la chine bien aimée. Tu nous laisses un héritage musical. Puisse Allah nous donner la force de pérenniser tes oeuvres! Je sais, tout le monde croit avoir le meilleur père, mais vous vous trompez. Le mien était le meilleur. Papa, tu nous manques. Tu manques à ta chine. Dors bien au paradis. Je t'aime. Ton fils Maël''.

Cependant, force est toujours de constater que le jeune Maël Houon n'arrive toujours pas à supporter la brusque disparition de son père Dj Arafat survenue le 12 août 2019 dans un grave accident de moto. En effet, le premier garçon du Beerus Sama a publié sur son compte Instagram une photo souvenir de lui et de son père. « Les petits moments d’aujourd’hui deviennent de précieux souvenirs de demain », a commenté le jeune Maël.

Cette publication a suscité la réaction de plusieurs internautes dont la plupart a laissé des mots d'encouragement à l'endroit du petit orphelin

''Soit fort, le bon DIEU sait pourquoi il t'a arraché ton papa, ton ami, ta moitié, ton lion. Prie beaucoup et ça ira", a commenté un internaute