Molaré: "Sandia Chouchou et Ramba Junior ont perdu et se plaignent"

Le boss du Couper décaler, Molaré, a répondu à Sandia Chouchou et à Ramba Junior qui ont exprimé leur mécontentement après les délibérations de l'édition 2020 du Primud.

Les délibérations de l'édition 2020 du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler (Pimud), ont fait de nombreux mécontents. Juste après la cérémonie de remise des prix, la chanteuse Couper-décaler, Sandia Chouchou, a affiché son mécontentement suite à l'attribution du Primud du meilleur artiste féminin Couper-décaler à Vitale.

L'ex danseuse de Serge Beynaud s'est ouvertement attaquée au promoteur du Primud. ''Molare, à partir d’aujourd’hui, ne m’associe plus au Primud. Comme c’est par affinité que tu donnes les prix, moi, tu n’as pas d’affinité avec moi. Pourtant, moi, j’ai dansé avec toi avant de danser avec Serge Beynaud. Je t’ai toujours respecté mais je constate que dans le milieu, il faut être impoli. Vous aimez ça‘’, avait-elle soutenu.

De son côté, le jeune rappeur, Ramba Junior, avait également craché ses vérités après que Abomé l'Éléphant a décroché le Primud du meilleur rappeur. ''Je suis parti au Burkina, Abomé toi tu es déjà parti au Burkina Faso et puis ils vont te donner prix. Mais pourquoi on te donne le prix? C'est à moi qu'on doit donner le prix. Vous êtes des voleurs ou bien c'est parce qu'il (Molaré) a fait clip avec toi. On ne te connaît pas Abomé. On connait le petit Ramba Junior'', s'est-il plaint.

Ne pouvant plus se taire face à toutes ces sorties de contestataires, le promoteur du Primud, Soumahoro Mauriféré alias Molaré a finalement répondu aux plaignants.

«Il faut que les gens arrêtent de parler et de se plaindre pour rien. Au PRIMUD, les règles du jeu sont bien établies dès le départ. Nous, on ne donne aucun chiffre. Sandia Chouchou a perdu partout et elle se plaint. Les résultats sont affichés. Elle a eu zéro vote du jury, 5 SMS, elle est 4e sur vote Internet. Dans sa catégorie, Eudoxie est arrivée en 2e position et Janine Kleen: 3e. Vitale a gagné avec 30.38%», a confié Molare au micro de vibe radio.

Puis de répondre à Ramba Junior: «il a perdu, c’est tout. Abomé est le gagnant et qu’il arrête un peu… On dit qu’il ne compte plus prendre part au PRIMUD. Écoutez, nous, on ne gère pas ça. Il faut que cela soit clair. Je n’ai pas le temps à commenter ce genre de sujet. Parce que, quand on lance le jeu des votes au PRIMUD, si tu penses que tu n’es pas intéressé à participer, tu le fais savoir et tranquillement, tu es retiré et on continue l’aventure, c’est tout», a-t-il ajouté.