Chaude empoignade entre Sandia Chouchou et Vitale: Le Molare cité

Après avoir sévèrement clashé Vitale dans l'affaire du Primud 2020, la chanteuse Couper décaler, Sandia Chouchou, a finalement présenté ses excuses à sa consoeur.

Que s'est-il passé entre Sandia Chouchou et Vitale?

La belle Sandia Chouchou n’a pas du tout apprécié que le Primud 2020 du meilleur artiste feminin Couper décaler soit décerné à Vitale. Juste après la cérémonie de remise des prix, elle est montée au créneau, à travers une vidéo publiée sur sa page Facebook, pour dire sa part de vérité.

‘’On nous met dans les Primud où c’est le meilleur artiste de Côte d’Ivoire qu’on doit récompenser. On dit: c’est quand tu fais un son qui a moussé (marché), qu’on te donne le trophée mais Vitale a fait quel son qui a moussé à part créer buzz parce qu’il y a des gens qui vivent pour le buzz. Moi je ne savais pas que créer un buzz donnait trophée… On donne trophée à Vitale pour laisser Sandia Chouhou… Moi, mes chansons ont moussé mais Vitale, dites-moi dans quel maquis on joue sa musique‘’, a lancé Sandia Chouchou.

Avant de s’attaquer au promoteur du Primud: ‘’Molare, à partir d’aujourd’hui, ne m’associe plus au Primud. Comme c’est par affinité tu donnes les prix, moi, tu n’as pas d’affinité avec moi. Pourtant, moi, j’ai dansé avec toi avant de danser avec Serge Beynaud. Je t’ai toujours respecté mais je constate que dans le milieu, il faut être impoli. Vous aimez ça‘’, a-t-elle ajouté.

Quelques heures après sa fracassante sortie, l’ex danseuse de Serge Beynaud est revenue à la charge pour présenter ses excuses à Vitale. ‘’Je tenais à m'excuser auprès de ma grando Vitale pour mon direct d'hier. C'était sous l'effet de la colère. Je n'aurais pas dû la mêler à cette histoire. Je n'ai rien du tout contre elle. Je suis désolée‘’, a posté Sandia Chouchou.