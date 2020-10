Conflit avec Eudoxie Yao et La Congolaise: Mike le bosso jeté en prison

Le promoteur de spectacles ivoirien, Mike le Bosso, a de sérieux problèmes avec la justice française. Il a même été arrêté et séjourne depuis plusieurs jours derrière les barreaux.

Pourquoi Mike le Bosso a été arrêté et écroué

Mike le Bosso est un producteur d’artistes et promoteur de spectacles ivoirien basé en France depuis plusieurs années. A travers sa structure Bosso Production, il a permis à de nombreux artistes et autres personnages du showbiz ivoirien d'éclore ou de s’installer en France. Cependant, force est de constater que certaines de ses collaborations se sont achevées en queue de poisson.

On se souvient encore de la tournée européenne de la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, en mai 2019, qui avait viré au vinaigre. Plus récemment, Mike Le Bosso avait permis à la chanteuse Couper décaler, ‘’La Congolaise‘’, d’effectuer sa toute première tournée européenne. Une fois en France, celle-ci a manifesté le souhait de ne plus retourner en Côte d’Ivoire. Et quelques mois plus tard, elle s’est mariée à Paris avec un homme de race blanche.

De son côté, Mike le bosso avait affiché ses intentions de porter plainte contre La Congolaise. ‘'Quand tu es arrivée en France, tu as kalé. Au lieu de te taire, tu as publié sur les réseaux sociaux que toi, tu vas rester en France et tout ça, pour me gâter. Donc le consulat de France sait que tu as kalé...Quand tu t'es mariée, je n'ai rien dit... mais tu me nargues; tu m'insultes sur les réseaux sociaux. On m'envoie tout ça... Moi, je n'aime pas les bras de fer... et c'est tout ça qui a fait que j'ai porté plainte...'', avait-il indiqué dans une vidéo postée sur Facebook.

''Je te dis en même temps ; ton mariage est gâté. Si tu ne sais pas, en France ici, on casse un mariage et puis, on te rapatrie. Tu as cru que le fait de mettre l'alliance te donne droit à la nationalité française ou encore à des titres de séjour. Je ne sais pas qui t'a blaguée...", avait-il maugréé.

Alors que l’on s’attendait à ce que la justice française se déchaine contre La Congolaise, c’est plutôt Mike Le Bosso qui se retrouve dans de sales draps. En effet, le promoteur de spectacles ivoirien, est incarcéré en France depuis quelques semaines. Il est accusé d’avoir usé de sa structure Bosso Production pour faire rentrer illégalement des individus sur le territoire français. En attendant son procès, Mike le bosso séjourne derrière les barreaux.