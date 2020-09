Mike le Bosso veut ''casser'' le mariage de La Congolaise: La raison

Le promoteur de spectacles ivoirien basé en France, Mike le Bosso, est très en colère contre la chanteuse Couper-décaler, La Congolaise, qui s'est récemment mariée à un homme blanc à Paris. Voici la raison.

Mike le Bosso: ''La Congolaise, ton mariage est gâté''

Quelques mois seulement après son arrivée en France, la virevoltante chanteuse Couper-décaler, La Congolaise, a célébré son mariage avec un homme de race blanche. Un événement heureux dont les images ont inondé la toile, suscitant ainsi de nombreux messages de félicitations à l'endroit de l'artiste.

Cependant, le promoteur de spectacles ivoirien basé en France, Mike le Bosso, grâce à qui la chanteuse a pu obtenir les documents administratifs nécessaires pour arriver au pays d'Emmanuel Macron, a fait savoir que cette union est un ''Mariage Blanc", c'est-à-dire un mariage célébré dans la précipitation aux fins d'octroyer un titre de séjour pour une personne vivant en situation irrégulière.

A cet effet, Mike le Bosso a adressé un courrier au préfet de Paris afin d'attirer son attention sur ''les démarches frauduleuses de régularisation de La Congolaise". Dans une vidéo publiée sur Facebook, le promoteur de spectacles a fait savoir qu'il a usé de son carnet d'adresses afin que La Congolaise puisse obtenir un Visa de 45 jours. Mais une fois en France, celle-ci a décidé de ne plus remettre les pieds dans son pays.

Par ailleurs, Mike le Bosso a révélé les raisons pour lesquelles il en veut à La Congolaise. ''Quand tu es arrivée en France, tu as kalé, au lieu de te taire, tu as publié sur les réseaux sociaux que toi, tu vas rester en France et tout ça, pour me gâter. Donc le consulat de France sait que tu as kalé...quand tu t'es mariée, je n'ai rien dit; je me suis dis: Dieu merci. Grâce à moi, elle va avoir une vie en France... mais tu me nargues, tu m'insultes sur les réseaux sociaux. On m'envoie tout ça... Moi, je n'aime pas les bras de fer... et c'est tout ça qui a fait que le 9 septembre, j'ai porté plainte...'', a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter: ''Je te dis en même temps; ton mariage est gâté. Si tu ne sais pas, en France ici, on casse un mariage et puis, on te rapatrie. Tu as cru que le fait de mettre l'alliance te donne droit à la nationalité française ou encore à des titres de séjour. Je ne sais pas qui t'a blaguée...", a-t-il ajouté.