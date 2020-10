La Haye: En pleine campagne électorale, Blé Goudé parle à Ouattara

Charles Blé Goudé s'est prononcé sur les violences qui ont lieu depuis l’ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Samedi 17 octobre, suite à l'appel à la désobéissance civile lancé par l’opposition, la résidence de Pascal Affi N’guessan, président du FPI, a été incendiée dans la localité de Bongouanou, dans la région du Moronou dont-il également le président du Conseil régional. Depuis La Haye où il réside, Charles Blé Goudé a dénoncé ces actes de violence et réitèré son appel à reporter l'élection présidentielle. Ci-dessous, l'intégralité de son message.

Blé Goudé: "Est-il besoin de rappeler qu'aucune ambition politique n'est au-dessus de la vie des ivoiriens?"

À quelques jours du 31 octobre, date à laquelle est supposée se tenir l'élection présidentielle en Côte d'ivoire, alors que l'opposition et les organisations internationales demandent le report dudit scrutin, la violence monte d'un cran.

En plus de plusieurs localités, la commune de Bongouanou a particulièrement été le théâtre de scènes de violences dont l'incendie de la résidence du Premier Ministre Pascal Affi N'Guessan, candidat déclaré et retenu pour la Présidentielle en Côte d'ivoire.

Des témoins parlent même de deux morts dont l'un est originaire du village d'Akakro, village maternel du candidat Pascal AFFI N'Guessan. Par la présente, je voudrais condamner ces violences qui malheureusement ont entraîné des pertes en vies humaines.

Je voudrais m'incliner devant les dépouilles des disparus et présenter mes condoléances les plus attristées à leurs différentes familles. Je demande aux blessés d'accepter mes voeux de prompt rétablissement.

Au Premier Ministre et au candidat Affi N'Guessan, j'apporte ma compassion et mon soutien pour l'incendie de sa résidence et pour le traumatisme que vit la ville dont il est le président du conseil régional.

Je voudrais encore saisir cette occasion pour attirer l'attention des autorités ivoiriennes sur le risque qu'elles font courir à notre pays en rejetant du revers de la main tous les appels au REPORT de l'élection du 31 octobre prochain. Est-il besoin de rappeler qu'aucune ambition politique n'est au-dessus de la vie des ivoiriens ? Tous les signes avant-coureurs de lendemains sombres sont là, sous nos yeux et nous interpellent tous.

C'est pourquoi j'appelle une fois encore le pouvoir et particulièrement le Chef de l'État à convoquer un dialogue national afin de créer les conditions d'élections apaisées. Une telle initiative aura l'avantage de préserver notre pays d'un autre traumatisme. Que Dieu protège la Côte d'ivoire et tous ses habitants.

Fait à La Haye, 17 Octobre 2020

Charles Blé Goudé,

Président du COJEP