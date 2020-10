Attaque au campus de Cocody : La JPDCI prend position

Au lendemain de l'attaque du campus de l'Université de Cocody, la JPDCI scolaire et universitaire a exprimé son indignation à travers un communiqué. Le président Kouadio Henri Joël, dit le TIGRE BLANC, a condamné l'acte ignoble commis par ces hommes en armes.

La JPDCI scolaire et universitaire apporte son soutien aux étudiants

La jeune du PDCI, particulièrement la JPDCI scolaire et universitaire, n'est pas restée silencieuse par rapport à l'attaque dont ont été victimes les étudiants sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

COMMUNIQUÉ DE LA JPDCI SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE RELATIF À L'ATTAQUE DE L'UNIVERSITÉ PAR LES MILICIENS DU RHDP.

Hier, 20 octobre 2020, nous avons assistés à une attaque sanglante à l'université Félix Houphouet Boigny par un groupe de délinquants appelé microbes, une milice proche du gouvernement RHDP.

Nous sommes indignés, nous sommes dépassés par la méthode satanique du gouvernement envers la population ivoirienne en générale et particulièrement envers les étudiants des universités Félix Houphouet Boigny (Cocody).

Le Campus de Cocody est un espace universitaire, un centre d'apprentissage, de recherche et un temple de savoir, NON un espace politique ou UN CHAMP DE GUERRE.

Nous condamnons, avec la plus grande énergie cet acte ignoble, insensé et malsain de la part du gouvernement RHDP qui est totalement ivre du pouvoir et qui s'attaque aux étudiants innocents avec leurs miliciens ( Microbes) sans raison existante.

Nous demandons à nos camarades étudiants de rester vigilants et surtout solidaire face à un gouvernement RHDP qui cherche à violer la constitution pour un troisième mandat donc aux aguets et qui voit l'ennemi partout.

Nous marquons notre soutien à tous les étudiants violentés lors de cette attaque sanglante du RHDP . Nous leur souhaitons un bon rétablissement .



Force et courage à nous, étudiants ivoiriens.

Force et courage à nous, face à cette dictature rampante.

Force et courage à nous, face à ces hommes politiques qui n'ont aucun respect pour le peuple souverain.

Force, force, force à nous !

Président Kouadio Henri Joël dit le TIGRE BLANC.