3è mandat: Serge Beynaud explique le silence des artistes ivoiriens

Plusieurs artistes nigérians sont descendus dans les rues de Lagos pour exprimer leur soutien aux nombreux manifestants qui dénoncent les brutalités policières dans leur pays. Alors que les artistes ivoiriens sont fortement critiqués pour leur passivité dans la crise préélectorale qui secoue la Côte d'Ivoire, voici la drôle de réponse de Serge Beynaud.

Serge Beynaud: ''On va finir de bouffer l'argent de campagne là d’abord et puis voir comment chasser ADO''

Depuis quelques jours, de nombreux nigérians manifestent dans les rues du Nigeria pour dénoncer la brutalité policière dans leur pays. Un mouvement soutenu par plusieurs célébrités de la musique nigériane, tels que Wizkid, Davido, Tiwa Savage, Flavour et bien d'autres qui ont pris position auprès des manifestants, pour demander l'arrêt des violences et de la brutalité policières. Certains d'entre eux sont mêmes descendus dans les rues pour exprimer leur soutien aux manifestants.

Les artistes nigérians, pour leur engagement, ont été félicités par de nombreux internautes dont certains ont blâmé les artistes ivoiriens, déplorant la passivité de ces derniers face aux violentes manifestations qui ont lieu dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire depuis quelques jours.

''Les artistes nigérians debout avec le peuple dans les manifestations; les artistes ivoiriens, chacun a un parrain au gouvernement pour manger seulement'', a posté un blogueur répondant nommé Dj Publisch de London. Cette publication a suscité plusieurs réactions dont celle de l'artiste Couper-décaler, Serge Beynaud, qui n'est pas passé par quatre chemins pour cracher ses vérités.

''Quand tu regardes les artistes que tu as postés là, qui a faim dedans? Quelque chose même depuis Corona, on a faim; on a qu’à aller marcher encore pour aggraver la faim. Toi-même, faut voir. Attends, on va finir de bouffer l'argent de campagne là d’abord et puis on va voir comment chasser ADO'', a répliqué le mannequin des arrangeurs.