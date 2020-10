Scandale sexuel: L'humoriste L'Excès s'explique sur la vidéo porno gay

Cité dans un scandale sexuel qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques jours, le web humoriste ivoirien, L'Excès, a brisé le silence.

L'Excès a-t-il tourné dans un film pornographique pour gays ?

Le web humoriste ivoirien, communément appelé L'Excès, est au coeur d'une vive polémique qui enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il a été identifié par de nombreux internautes comme acteur dans une vidéo gay qui a fuité sur la toile.

Informé de ce qui se racontait sur sa personne, L'Excès aurait subi la grosse colère de ses parents. Ce qui aurait plongé l'humoriste dans une forte dépression au point de vouloir de suicider.

Une folle rumeur a même annoncé son décès dans la soirée du lundi. Mais fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. L'humoriste a donné de ses nouvelles via une publication sur sa page Facebook.

''Je souhaite tout d’abord m'excuser auprès de ma famille et de tous ceux qui me portent une grande considération; ceux là mêmes qui se sont inquiétés pour ma vie suite à ce terrible incident. Je viens vous rassurer par ce post que je suis bel et bien en vie et que tout va bien par la grâce de Dieu. Je remercie infiniment mes proches pour le soutien, pour tous vos messages ainsi que vos inquiétudes envers ma petite personne'', a indiqué L'Excès.

Puis il ajoute : ''Je souhaite également vous demander de ne pas vous attarder sur les fausses informations qui circulent à mon sujet. (Lorsque j’ai commencé à faire des vidéos, mon but premier à toujours été de partager de la bonne humeur et de la joie. CELA NE CHANGERA POINT. Je souhaite quand même, malgré ce moment difficile, vous le faire partager. Je travaille depuis plusieurs mois sur un projet qui me tient à cœur; vous en saurez plus très prochainement'', a-t-il posté.