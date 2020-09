L'humoriste Ramatoulaye débarque chez Universal Music

Ramatoulaye DJ nage actuellement en plein bonheur. Amani Koffi Mathieu, nom à l'état civil de l'humoriste ivoirien, vient de poser ses valises chez Universal Music Africa. L'information a été livrée par le concerné en personne à travers une publication sur les réseaux sociaux.

Ramatoulaye sur les traces d'Arafat DJ

"Le légendaire humoriste Ramatoulaye signe chez Universal Music Africa ! Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à l’Artiste !", a laissé éclater l'humoriste ivoirien sur son compte Instagram. "Merci, mon Dieu seul, le travail", a ajouté Amani Koffi Mathieu. La signature de Ramatoulaye auprès de Universal Music Africa intervient quelques jours après sa consécration en tant que Grand prix IvoirHumour 2020. Il a reçu un prix constitué d'une voiture offert par les initiateurs de ce prix.

C'est en tant que disc-jockey et chanteur que Ramatoulaye se fait connaitre du grand public, notamment sa chanson "Allah". Mais c'est surtout grâce à son humour que le jeune Amani Koffi Mathieu conquiert le coeur des Ivoiriens. Il s'est brillamment illustré lors de l'émission Bonjour 2012, produite par la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne). Les fans de celui que l'on appelle affectueusement le "président des menteurs de Côte d'Ivoire" ont salué la bonne nouvelle sur la toile.

Bien avant Ramatoulaye, feu Houon Ange Didier, plus connu sous le nom d' Arafat DJ avait déjà signé chez Universai Music. À la mort du fils de Tina Glamour, la maison de disque a exprimé toute sa tristesse. "C'est une nouvelle qui nous a fait beaucoup de peine chez Universal Music Africa... Arafat est une icône de la musique africaine et de la culture afro-urbaine. On est très attristé pour sa famille, pour les enfants qu'il laisse derrière lui, mais aussi pour tout un peuple qui est endeuillé", avait soutenu Moussa Soumbounou, anciennement patron de la structure. Le groupe zouglou Les Patrons fait aussi partie de l'écurie de Universal Music Africa, tout comme Zouglou Makers.