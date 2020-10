Gbagbo Laurent dit "non" à un 3e mandat de Ouattara

Dans une interview exclusive accordée à TV5 Monde, Gbagbo Laurent, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, s'est prononcé sur le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) a ouvertement exprimé son opposition au projet de son grand rival.

3e mandat : Gbagbo Laurent, "il faut qu'on respecte ce qu'on dit"

La question du 3e mandat d'Alassane Ouattara soulève une vive polémique en Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne soutient fermement que le président au regard de la Constitution n'a pas le droit de briguer un 3e mandat. Depuis l'annonce de sa candidature, le 6 août 2020, le pays connait des vagues de manifestations de protestation. De son côté, le chef de l'Etat ivoirien n'entend pas plier et est déterminé à se porter candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre. La situation est de plus en plus tendue à quelques jours du scrutin.

Installé en Belgique suite à son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI) le 15 janvier 2019, Gbagbo Laurent a un regard sur l'actualité politique ivoirienne. Interrogé par la chaine TV5 Monde, l'ex-chef d'Etat a dit comprendre la colère de ceux qui s'opposent à un 3e mandat du mentor du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). "Je la comprends et la partage", a-t-il laissé échapper.

Poursuivant, Gbagbo Laurent s'est voulu très critique à l'égard de la classe politique africaine. "Je pense que l'un des problèmes politiques en Afrique, c'est qu'on écrit des textes transitoires. On écrit dans la Constitution que le nombre de mandats est limité à deux (02). Pourtant, on veut faire un troisième mandat. Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Il faut qu'on respecte ce qu'on dit. Dès l'instant où dans une société, les textes de lois et la constitution qui est la loi suprême", a déclaré le chef de file du Front populaire ivoirien.