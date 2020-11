Titrologie 04 Novembre 2020: "Ouattara a tenté d’arrêter Bédié, hier"

La Titrologie de ce mercredi 4 novembre 2020 fait un large écho de l'arrestation manqué du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, désigné par ses pairs de l’opposition, président du Conseil national de Transition (CNT). Le plébiscite du candidat Alassane Ouattara, fait également la Une des tabloïds ivoiriens.

Titrologie: « L’ONU, l’ UA et la CEDEAO exigent le respect de l’ordre constitutionnel »

« Ouattara a tenté d’arrêter Bédié, hier », révèle à sa Une le Nouveau Réveil. Dans sa parution du jour, le journal proche du PDCI-RDA, fait le récit de l'atmosphère qui a prévalu, mardi au domicile du président du Conseil national de transition.

« Voici le film de la folle journée d’hier », relate pour sa part Le Bélier Intrépide. Qui informe également que Maurice Kakou Guikahué a été arrêté puis relâché pas des hommes en tenue déployés au domicile du président Bédié.

« Les leaders de l’opposition placés en résidence surveillée », informe Le Sursaut. Autre sujet de l'actualité qui a retenu l’attention des journaux ivoiriens, ce sont les réactions suscitées par la création du Conseil national de Transition.

« Le gouvernement dénonce une sédition : Bédié et ses alliés dans le collimateur de la Justice », écrit à sa Une L’Intelligent d’ Abidjan. « Conseil national de transition: Le Gouvernement dénonce un complot contre l’Etat », informe pour sa part Le Patriote.

« Le procureur de la République saisi », ajoute le Jour plus dans le cadre de cette même affaire. « L’ONU, L’ UA et la CEDEAO exigent le respect de l’ordre constitutionnel », écrit le Matin.

« Création d’un Conseil national de Transition : ONU, UA, CEDEAO, disent non, non et non à l’opposition », titre L'Expression. Des journaux ivoiriens, notamment ceux proches du régime d’Abidjan, se sont également fait l’écho de la victoire du candidat Alassane Ouattara à l’issue du scrutin présidentiel du samedi 31 octobre dernier.

« Alassane Ouattara encore au Palais pour 5 ans ! », s’exclame Le Rassemblement. « Bravo aux Ivoiriens ! », affiche fièrement Le Patriote.