Maurice Kakou Guikahué (SE PDCI): "La CEI est une section du RHDP"

Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif (SE) en chef du PDCI-RDA, tient pour responsable le président Alassane Ouattara de toutes les violences qui émaillent le scrutin présidentiel actuel en Côte d’Ivoire.

Maurice Kakou Guikahué accuse gravement Ouattara: "Il est le responsable de tous ces morts"

Déjà 70 morts, des centaines de blessés et d’importants dégâts matériels, à deux jours de la tenue du scrutin présidentiel en Côte d’ Ivoire. Malgré tout, les esprits continuent de s'échauffer, et les positions toujours tranchées entre gouvernement et opposition.

Invité de Tv5 Monde, mercredi 28 octobre 2020, Maurice Kakou Guikahué estime que c'est le chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, qui est à la base de ce regain de violence en Côte d’Ivoire.

«Alassane Ouattara est dans l’illégalité et c'est lui le responsable des morts ! », a déclaré l’ancien ministre de la Santé. Puis d'ajouter: «Comment des populations qui manifestent pacifiquement, peuvent rencontrer la mort si quelqu’un n’a pas envoyé des mercenaires et microbes pour le faire ? », s'est-il interrogé.

Dans sa volonté de faire barrage à la candidature du président Ouattara à un troisième mandat ce samedi 31 octobre, l'opposition a lancé un mot d’ordre de désobéïssance civile.

L'objectif étant d'obtenir un report de la présidentielle et le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara en vue de la mise en place de nouvelles structures pour l'organisation d'un scrutin plus consensuel.

« La CEI n'est pas indépendante; l'opposition n'y siège pas ! C'est une section du RHDP. Son président est Secrétaire général du RHDP (...) Quand vous prenez des chars de guerre pour essayer d'organiser des élections, c'est qu'il y a problème ! Nous allons nous opposer à ce processus électoral qui est illégal», a prévenu Maurice Kakou Guikahué.