Incroyable: Makosso Camille revèle comment et pourquoi il sera "tué"

Le révérend pasteur Makosso Camille est revenu sur les circonstances dans lesquelles il prédit qu'il quittera la terre des hommes.

Makosso Camille: ''Je mourrai par assassinat à cause de ma bouche''

À 41 ans révolus, Camille Makosso est un des pasteurs les plus influents de Côte d’Ivoire. Adepte des réseaux sociaux, le Révérend le plus médiatisé du pays ne manque pas de se prononcer sur tous les sujets d'actualité et les buzz.

La politique n'échappe pas au pasteur Couper décaler, qui se permet par moments de faire des prédictions sur le pays. Il est d'ailleurs revenu sur ces prédictions dans un direct publié récemment sur sa page Facebook.

«Tout ce que j'ai prédit sur la Côte d’Ivoire s'est accompli. J'ai dit que les élections allaient se tenir. J'ai dit aussi qu'il n'y aura rien après les élections. Effectivement, il n'y a rien eu. On ne peut pas comparer les morts de Toumodi qui n'atteignent pas 20 personnes aux morts de la crise de 2010. Écoutez, moi je ne dis que la vérité(...) Je suis le fondateur de la haute marmaille. Je n'ai donc pas besoin que Dieu me parle pour prédire à tout moment ce qui va se passer dans le pays. Je détiens pas mal de dossiers. Donc, aucun activiste de l'opposition ou même du RHDP qui fait des vidéos comme moi, ne peut me tenir tête'', a-t-il indiqué.

En mai dernier, le révérend Mokosso avait révélé qu'il aurait une « mort violente » par «arme à feu » avant ses 60 ans. Il s'est à nouveau exprimé sur le sujet dans son dernier direct publié sur sa page Facebook. ‘’Je mourrai par assassinat à cause de ma bouche, à cause de mes vérités’’, a affirmé le père de la Marmaille.