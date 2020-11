Abobo : Un vigile de 17 ans et son gang neutralisés

La scène s'est déroulée dans la commune d' Abobo dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 novembre 2020. Deux individus ont été surpris en plein cambriolage par les éléments du commissariat du 34e arrondissement d'Abobo Baoulé. Ces bandits n'ont pas mis de temps pour dénoncer leurs complices.

Un gang de cambrioleurs arrêté à Abobo

Selon l'information livrée par la direction générale de la police nationale, les faits ont eu lieu le weekend dernier à Abobo. Ce jour-là, il est environ minuit quand une patrouille des agents de la police du commissariat du 34e arrondissement d' Abobo Baoulé tombe sur une scène de cambriolage au quartier Extension. LGC, âgé de 26 ans et GA, 22 ans, tous les deux exerçant en tant que maçons, se livraient à un acte fort répréhensible. Ils étaient en train de cambrioler une boutique.

Surpris par les policiers, l'un des bandits est pris pendant que son complice tentant de s'échapper est arrêté dans une broussaille, rapporte notre source. Les deux voleurs sont conduits au poste de police et passent immédiatement à table. En fait, LGC et GA font partie d'un gang de cambrioleurs. Ils opèrent en complicité avec des vigiles commis à la surveillance des chantiers et des marchés.

Une fois l'opération terminée, les lascars se rendent chez KYD, 19 ans, le receleur. LDIO, un adolescent de 17 ans, qui exerce en tant que vigile est également membre de ce gang. Les autorités policières précisent que les autres membres de la bande ont été interpellés par les éléments du commissariat du 34e arrondissement d' Abobo Baoulé.