Insolite ! Une vieille femme de 82 ans envoie son cambrioleur au tapis

Willie Murphy, une vieille de 82 ans, a infligé une cinglante correction à un cambrioleur qui s'est introduit de force à son domicile. C'était le jeudi 28 novembre 2019.

La vieille Willie Murphy, âgée de 82 ans, est perçue depuis quelques jours, comme une héroïne par plusieurs médias américains pour avoir copieusement tabassé un cambrioleur. Les faits se sont déroulés ce jeudi 28 novembre 2018 au domicile de cette vieille octagénaire, situé à Rochester, une ville dans l’État de New York. Il est environ 23 heures, lorsque Willie Murphy, qui s’apprêtait à aller se coucher, reçoit une visite étrange. Un homme sonne à sa porte. Il prétend être malade et lui demande de l'aide. Méfiante, la maitresse des lieux refuse de lui ouvrir la porte. Pris de colère, le visiteur fracasse la porte et se retrouve nez à nez avec la vieille dame, qu'il considère comme une proie facile.

C'est donc sur ce point que le malfrat fait une grosse erreur, car en réalité Willie Murphyen a été sacrée championne du monde d’haltérophilie, il y a plusieurs années. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Willie Murphy n'a encore rien perdu de sa force et de sa fougue. En voulant violenter la vielle dame, celle-ci esquive l'attaque de son agresseur et lui saute dessus avant de lui fracasser une table sur la tête. Elle le roue ensuite de coups avec un balai puis elle lui déverse du shampoing dans les yeux pour ne pas qu’il puisse contrattaquer. Après avoir mis son agresseur au tapis, elle décide enfin d'appeler la police.

C'est un cambrioleur complètement sonné que les policiers ont retrouvé au domicile de la vieille Willie Murphy. Il a ensuite été conduit à l'hôpital et la vielle, pour sa part , n'a pas voulu porter plainte.