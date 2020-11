Drame: Nel Jamila, coach matrimonial, échappe à la mort

L’ex chanteuse Couper décaler devenue coach matrimonial, Nel Jamila, a échappé à la mort le lundi 9 novembre 2020. Ce qui s’est passé.

Nel Jamila sauvée d’un terrible malheur

La belle Nel Jamila a été révélée au grand public en tant qu’artiste chanteuse Couper décaler. Grâce à des titres tels que ‘’Binguiste Yako’’ ou encore ‘’La voisine d’à côté‘’ qui ont connu un véritable succès, cette charmante jeune femme a été désignée meilleure voix féminine du Couper décaler en 2012. Depuis quelques années, elle a ajouté une autre corde à son arc. Très active sur les réseaux sociaux, Nel Jamila est désormais coach matrimonial.

Invitée récemment sur le plateau de Peopl ‘Emik, l’ex chanteuse a révélé comment la transition s’est faite. ‘’Devenir coach, ce n’est pas quelque chose que j’ai appris. Je n’ai pas de formation. Je n'ai aucune certification dans ce domaine. Je n'ai absolument rien, mais cela ne représente en rien un complexe pour moi. Je le reçois de Dieu sinon je n’aurai pas pu…‘’, a-t-elle expliqué.

Avant d’ajouter qu' ‘’en 2015, je venais d’accoucher, je m’étais donné deux années sabatiques pour prendre soin de mon enfant parce que, je suis passée par de graves épreuves. Je me suis dit: deux ans à ne rien faire, autant édifier les gens. La première vidéo que j’ai mise en ligne; en 3 minutes, elle a fait 3 mille vues et je recevais des retours… Je me suis dit que je ne dois pas arrêter parce qu’il y a quelque chose en moi dont les autres doivent en bénéficier".

Alors que sa notoriété continue de s’accroitre sur les réseaux sociaux, Nel Jamila vient d’échapper à la mort. ‘’Mes Étoiles, disons MERCI à DIEU pour ma VIE. Hier soir, un camion transportant des tonnes de ciment, lâché par son frein, s’est renversé sur ma voiture. Heureusement que je n’étais pas à l’intérieur'‘, a-t-elle posté sur sa page Facebook ce mardi.