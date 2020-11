Officiellement élu Président : Les félicitations de la CEDEAO à ADO

Alassane Ouattara a été officiellement proclamé Président de la République pour la Mandature 2020-2025 par le Conseil constitutionnel ivoirien. Prenant acte de cette décision de la plus haute institution judiciaire ivoirienne, la Commission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dirigée par l'Ivoirien Jean-Claude Brou, a produit une déclaration à travers laquelle elle félicite le président ivoirien, et lui reconnait toute la légitimité de son pouvoir. Et ce, en dépit des contestations de l'opposition qui réfute « un 3e mandat anticonstitutionnel » au chef de l'État.

La CEDEAO adresse ses « chaleureuses félicitations au Président Ouattara »