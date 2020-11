Depuis 1919, chaque 8 novembre est l’occasion de commémorer l’anniversaire du Zonta International. En ouvrant l’an 101 qui clôt le siècle de l’existence du Zonta international, ce jour marque le début d’un nouveau siècle, d’une ère nouvelle.

En effet, au fil des décennies, le Zonta International est devenu une organisation mondiale de premier plan, constituée de professionnelles qui œuvrent, par les services et les plaidoyers, à permettre aux femmes d’obtenir leur indépendance, et ce, dans le monde entier. Au cours de ces cent années d’existence, le Zonta International s’est ainsi illustré dans la lutte contre les inégalités de genres et contre les violences faites aux femmes, grâce à différents programmes et bourses en place. Car, au-delà de fédérer des femmes à travers le monde, le Zonta international continue d’œuvrer pour une plus grande représentation féminine et un accès à l’éducation pour toutes.

En ce jour anniversaire, le Zonta club d’Abidjan se souvient des pionnières du Zonta international qui se sont battues pour instaurer un monde dans lequel les droits des femmes sont reconnus comme des droits de l'homme. C’est toujours un grand moment de joie de fêter cette longévité du Zonta International. Cela montre sa bonne santé et sa capacité à surmonter les épreuves du temps. Cela montre que, 100 ans après, les porteurs du projet de l’époque ne s’y sont pas trompés. Aujourd’hui, ce combat permet aux femmes d’avoir accès à toutes les ressources et sont représentées aux postes de décision.

Le Zonta club d’Abidjan attache beaucoup d’importance aux actions du Zonta International et entend œuvrer ensemble, à consolider davantage la confiance, et approfondir activement les services ainsi que les plaidoyers. A cet effet, le Zonta club d’Abidjan s’est constamment évertué à améliorer les actions et à faire connaître les valeurs du Zonta international. Alors que nous accueillons le début de ce nouveau siècle, le Zonta club d’Abidjan est déterminé à prendre part à l’action du Zonta International et à mettre son expérience et ses connaissances au service de ses idées.

La volonté et la confiance en soi qui règnent dans le club d’Abidjan ont permis de dépasser les difficultés et de voir toujours plus loin de manière à atteindre les objectifs du Zonta international. Notre conviction, notre engagement et notre courage nous obligent à une plus grande responsabilité pour agir et pour aider au développement des femmes dans le monde.

Ensemble, nous dévoilerons de nouveaux horizons, satisferons de nouvelles attentes et redécouvrirons notre propre force pour apporter de vrais changements pour les femmes dans le monde entier. Le Zonta club d’Abidjan est engagé de nouveau à aider chaque fille, chaque femme à développer ses compétences, à entrer dans le monde du travail sur un pied d’égalité et à exploiter tout son potentiel.

Pour le Zonta club d’Abidjan,

La présidente, Mme Olga Coulibaly.