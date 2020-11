Après l'affaire du plagiat, Yvidero citée dans un scandale homosexuel

La web comédienne ivoirienne, Yvidéro, se retrouve à nouveau au cœur d’une vive polémique qui enflamme présentement les réseaux sociaux.

Yvidero traitée de "lesbienne" par une de ses proches

Quelques semaines après avoir été citée dans une affaire de plagiat qui avait suscité une vive polémique sur la toile, la web comédienne Yvidéro se retrouve à nouveau au cœur d’un autre scandale qui cristallise les réseaux sociaux actuellement.

Dans une vidéo publiée mardi après-midi sur la toile, une jeune dame répondant au pseudonyme de Love Gugu, a dévoilé son homosexualité tout en révélant avoir eu une relation intime avec Yvidéro.

‘’Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b... de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b... tu es une lesbienne... Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couché. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couché. Oui Yvidéro (...)Je ne peux pas mentir‘’, a-t-elle révélé.

‘’Je n’ai pas poursuivi notre relation parce que (...) tu aimais trop parler de ma femme, et ça me dérangeait. C'est pour cela que toi et moi on n’a pas poursuivi notre relation‘’, a ajouté Love Gugu.

De son côté, Yvidéro a semblé surprise par la sortie de Lova Gugu qui apparaissait par moments comique dans sa vidéo. ‘’On peut faire ça‘’, s'est interrogée Yvidero.

En disgrâce avec la web comédienne, la blogueuse Emmanuela Keita en a profité pour lui lancer des piques. ‘’Je m'efforce de ne point juger à l’apparence! On s’y trompe tellement de fois... Alors comme ça, Marie se couche et adore laper les bonbons ? Intéressant ! Intéressant ! Je pense qu'à côté, Dieu pardonnera à Odile d’aimer la saucisse‘’, a ricané Emmanuela Keita sur Facebook.