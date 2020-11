Décès Dj Arafat: Nouvelles révélations de Olokpatcha sur Carmen Sama

Le fidèle compagnon de feu Dj Arafat, Olokpatcha, a révélé que la belle Carmen Sama ne lui adresse plus la parole. Ce qui s'est passé.

Olokpatcha: ''Carmen Sama m'a bloqué de partout. Je n'ai donc plus aucun contact avec elle''

En mai dernier, Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, s'est tissée une amitié avec l'ex copine de son défunt mari, Emma Lohoues. Heureuses de leur nouvelle alliance, les deux femmes se sont même offertes une virée nocturne.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, laissaient entrevoir ces deux charmentes dames en position de twerk (danse avec les fesses). De plus, Emma Lolo s'est permise de tripoter l'imposant postérieur de Carmen Sama.

Plusieurs proches de Dj Arafat dont Olokpatcha l'empereur, sont très rapidement montés au créneau pour déplorer l'attitude de la mère de la petite Rafna Houon.

'' … Mais ça fait pitié. Ton mari est décédé, tu n’es même pas fichue d’honorer sa mémoire en faisant en sorte qu’on ne dise pas des mauvaises choses sur toi…Tu n’as jamais aimé Arafat. C’était de l’hypocrisie…Lui-même me l’avait dit un jour...Et je me rends compte que tu ne l’as jamais aimé‘’, a regretté le fidèle compagnon de feu Ange Didier Houon dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

De son côté, Carmen Sama n'a pas du tout digéré cette sortie d'Olopkatcha. Elle a donc décidé de ne plus lui adresser la parole.

"Depuis mon direct dans lequel je lui adressais un message, Carmen Sama ne me parle plus. Elle m'a bloqué de partout. Je n'ai donc plus aucun contact avec elle. Si la petite Rafna va bien et les autres enfants de mon défunt frère Arafat, se portent également bien, je pense que c'est cela l'essentiel. Ils sont aussi mes enfants. C'est juste que les moyens me font défaut. Carmen Sama demeure ma petite sœur chérie. Avec le temps, la couleuvre passera. Je lui souhaite le meilleur dans sa vie. Que Dieu lui donne un très bon époux avec tout le bonheur possible'', a confié Olokpatcha à média prime.