Sipilou: Un chimpanzé tue une femme et épargne son bébé

Un drame est survenu à Sipilou, une localité située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dimanche 15 novembre 2020, un chimpanzé a tué une femme dans la forêt classée de Yalo. L'information a été livrée par le ministère des Eaux et forêts dans un communiqué.

Les populations de Sipilou sont encore sous le choc après le décès d'une femme suite à l'agression d'un chimpanzé dans la forêt classée de Yalo. "Le dimanche 15 novembre 2020, le cantonnement des Eaux et forêts de Sipilou a été saisi du décès d'une dame mortellement agressée par un chimpanzé dans la forêt classée", a-t-on appris dans un communiqué. Tout en exprimant sa compassion aux villageois et à la famille éplorée, le ministre des Eaux et forêts a indiqué qu'une "équipe composée d'agents de la SODEFOR et du cantonnement forestier de ladite localité a été mise en place afin d'organiser sa capture".