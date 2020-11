Après l'élection, Hamed Bakayoko trahit un secret sur la France

Hamed Bakayoko poursuit ses rencontres à ses bureaux de la Primature à Abidjan Plateau. C'est dans ce cadre que le Premier ministre ivoirien a rencontré, la semaine dernière, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire.

L'Ambassadeur Belliard chez Hamed Bakayoko: « le terrorisme » au menu

Dans un courrier qui continue de susciter la polémique sur la toile, Emmanuel Macron a félicité Alassane Ouattara pour sa réélection à la Présidence de Côte d'Ivoire pour un troisième mandat. Alors que certains proches de l'opposition doutent de l'authenticité de cette missive, Hamed Bakayoko, lui, vient de révéler une réunion qu'il a eue, la semaine dernière, avec Jean-Christophe Belliard, le nouvel Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire.

« Excellente réunion avec l’Ambassadeur de France, M. Belliard, la semaine dernière. La #CIV poursuit sa coopération avec la France, pays ami et partenaire historique en matière économique & sécuritaire: contrat de désendettement et de développement, lutte contre le terrorisme », a tweeté le Premier ministre ivoirien pour expliquer la teneur de sa rencontre avec le diplomate venu de l'Hexagone.

L'ordre du jour de cette réunion entre le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense et l'Ambassadeur de France est d'autant plus opportun que la Côte d'Ivoire traverse une situation politique des plus préoccupante qui nécessite que son partenaire historique, la France, donne des signaux rassurants à propos de la coopération bilatérale entre les deux États.

De même, la Côte d'Ivoire est sous la menace terroriste à l'instar de toute la sous-région ouest-africaine. En témoigne l'attaque de Kafolo, à la frontière ivoiro-burkinabè. Aussi, les autorités ivoiriennes, en collaboration avec celles françaises, ont-elles entamé la construction d'une académie antiterroriste à Jacqueville.