Makosso Camille: ''J'ai connu 200 femmes (...) J’ai trompé ma femme''

Invité ce samedi sur la radio Trace FM, le pasteur Couper décaler, Makosso Camille, a fait une grosse révélation sur son passé.

Makosso Camille: ''Quand j'ai vu les cuisses de la fille, je n'ai pas pu tenir...''

Invités ce samedi 21 novembre 2020 à l'émission ''Accusé, levez-vous'' diffusée sur Trace FM, le révérend général Makosso Camille et la prophétesse Christ-Tamaya qui prétend être la réincarnation de Jésus Christ, se sont prononcés sur plusieurs sujets dont la polygamie.

Favorable à la polygamie, la prophétesse Christ-Tamaya a sorti une grosse révélation sur le roi de la marmaille qui prône la monogamie.

'''Quand on revendique un régime, il faut être conséquent avec soi-même. Makosso revendique la monogamie alors qu'il a trompé sa défunte épouse Tatiana Kossérė et il a eu un enfant adultérin qui est malheureusement décédé... S'il défend la monogamie, qu'il ne rase pas les murs pour tromper sa femme'', a révélé Christ-Tamaya.

De son côté, Makosso Camille n'a pas démenti cette information. Il a même affirmé avoir trompé sa défunte femme à plusieurs reprises.

''J'ai connu plus de 200 femmes. Ma femme, je l'ai trompée avec une jolie fille métisse. Quand j'ai vu les cuisses de la fille, je n'ai pas pu tenir.. La qualité de ses cuisses et de son postérieur a déséquilibré ma foi et je l'ai maplô... Et un enfant est sorti. Hélas! l'enfant est décédé... Ce n'était pas la seule. Je reconnais que j'ai trompé ma femme'', a-t-il avoué.

Avant d'ajouter: ''L'adultère et la polygamie sont deux sujets totalement différents. Adultère, tu te caches pour aller maplô. Polygamie, tu confirmes que j'ai deux femmes officiellement... Mais ma femme connaissait la jeune fille; mes enfants connaissaient l'enfant. Si j'avais continué à pratiquer le péché, on pouvait dire Dieu merci, mais aller prendre un délit de 2007, franchement...''.