Vaccin Covid-19: La Côte d'Ivoire concurrence le Maroc

Au moins 5 millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire seront concernées, dès avril 2021, par le vaccin Covid-19, a annoncé ce mercredi 9 décembre 2020, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré.

La Côte d'Ivoire se prépare à entamer une vaste campagne de vaccination des populations contre la pandémie du coronavirus sur son territoire. L’information a été donnée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, par ailleurs porte-parole du gouvernement ivoirien, après un conseil des ministre présidé, ce mercredi par le président Alassane Ouattara.

A en croire le gouvernement, cette opération sanitaire d’envergure nationale qui se veut gratuite, est prévue pour démarrer en avril 2021.

Elle concernera les personnes en première ligne de la lutte contre l’épidémie, à savoir le personnel de santé, les forces de l’ordre et les enseignants, a précisé le ministre Sidi Touré.

La Côte d'Ivoire, selon le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, a enregistré le mardi 8 décembre 2020, 6 nouveaux cas de Covid-19 sur 357 échantillons prélevés soit 1,7% de cas positifs, 11 guéris et 0 décès. A la date du 8 décembre, le pays comptait 21 513 cas confirmés dont 21 161 personnes guéries, 132 décès et 220 cas actifs.

Depuis la mise au point d’un premier vaccin Covid-19, les modalités d'accès du continent africain au vaccin anti-COVID-19, sont au cœur de toutes les préoccupations.

Dans un entretien avec la BBC, Dr John Nkengasong, médecin spécialiste en prévention des maladies, signale que les méthodes jusqu'ici utilisées pour combattre la maladie restent en vigueur.

"Nous devons éviter d'être emporté par la perspective du vaccin. Je ne suis pas sûr que nous aurons les vaccins avant le deuxième trimestre de l'année prochaine. Cela veut dire que les méthodes mises en place, pistées pour combattre le Covid sont encore valables", fait savoir le spécialiste.

Selon lui, l'Afrique devra attendre au moins le 2ème trimestre 2021 pour se faire vacciner. Il met en garde contre une éventuelle deuxième vague.

Ailleurs, sur le continent africain, les stratégies et partenariats se multiplient pour l'acquisition de doses suffisantes et qualitatives du précieux vaccin de la décennie.

Deuxième pays africain en nombre de cas confirmés (384 088 au 9 décembre) et troisième en nombre de décès (6 370), le Maroc a enregistré, avec 78 personnes le 3 décembre dernier, son record de morts en une journée depuis le début de l'épidémie.

Maintenant que des avancées ont été enregistrées sur le front des vaccins, le Maroc entend tirer profit de la stratégie offensive qu'il a adoptée en passant un accord avec le chinois Sinopharm, pour lequel il a accepté de participer aux tests cliniques menés dans une dizaine de pays, en s'assurant de la livraison de 10 millions de doses une fois que des résultats probants auront été constatés et en prévoyant une production locale dans le cadre d'un échange d'expertise.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a demandé au gouvernement de rendre gratuite la campagne de vaccination, espérée d'ici la fin de l'année. Plusieurs villes du pays vont continuer à être soumises à des restrictions de circulation et Casablanca, persister dans le régime de couvre-feu qu'il subit depuis septembre.