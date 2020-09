L'OMS s'active pour 220 millions de vaccin anti - Covid-19 pour l'Afrique

Depuis la survenance de la maladie à coronavirus, l'Afrique reste le seul continent relativement épargné par cette pandémie. L'OMS prévoit toutefois d'envoyer près de 220 millions de doses de vaccin contre cette maladie pour les Africains.

Covid-19, l'OMS toujours aux aguets pour un vaccin en Afrique

Dès le déclenchement de la crise sanitaire de la Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait fait des prévisions apocalyptiques sur l'Afrique en annonçant que « l'Afrique doit se préparer au pire ». Mais les ravages annoncés de cette pandémie ont jusque-là été contenus à l'intérieur du continent africain. Même si l'Afrique du Sud caracole pour l'instant en tête avec 633 015 cas confirmés et 14 563 décès, suivi de l'Égypte et du Maroc, avec respectivement 99 425 et 66 855 personnes infectées et 5 479 et 1 253 personnes décédées.

En dépit de ces statistiques, l'OMS reste préoccupée par la situation sanitaire en Afrique et promet que le continent recevra au moins 220 millions de doses initiales dès que le vaccin Covid-19 sera approuvé. À en croire Richard Mihigo, responsable du Programme Afrique de l'OMS, priorité sera donnée aux travailleurs de la santé de première ligne et aux groupes vulnérables. Promettant que ce vaccin sera distribué sur la base sur de la taille de la population de chaque pays. COVAX, l'initiative mondiale pour les vaccins, est d'ailleurs à pied d'oeuvre pour contribuer à l'achat et à la distribution équitable de 2 milliards de doses de vaccins approuvés d'ici la fin 2021.

Notons que le 2 avril dernier, lors d'une émission sur LCI, deux éminents professeurs français avaient proposé un essai clinique d'un vaccin contre le coronavirus en Afrique. Mais cette sortie avait suscité une vague d'indignations d'éminences grises africaines.