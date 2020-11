Après l'attaque de son cortège : Comment se porte Sidi Touré

Sidi Touré Tiémoko a vécu des heures chaudes dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 novembre 2020. Le convoi du ministre de la Communication et des Médias a été attaquée entre Béoumi et Bouaké. Trois personnes ont été blessées. Le porte-parole du gouvernement a donné de ses nouvelles.

Sidi Touré rassure les Ivoiriens après l'attaque de son convoi

Dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 novembre 2020, on a frôlé le pire. En effet, le convoi de Sidi Touré Tiémoko a été la cible d'une attaque armée entre Béoumi et Bouaké, dans le Centre de la Côte d'Ivoire. Le bilan fait état de trois personnes blessées. Selon les informations, le ministre de la Communication et des Médias se porte bien. D'ailleurs, il a tenu à rassurer ses proches à travers une publication sur Facebook.

"Chers frères, chères sœurs, je vous remercie pour vos messages et vos marques d’attention, qui m’ont beaucoup touché. Rassurez-vous, je vais bien. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C’est pour cette raison que nous devons rester rassemblés pour une Côte d’Ivoire solidaire", a écrit le porte-parole du gouvernement.

Un autre membre du gouvernement a été également visé par une attaque à Abli dans la sous-préfecture de Toumodi. Le convoi d'Amédée Koffi Kouakou, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien a été aussi attaqué. Un mort est à déplorer.

Dimanche 1er novembre 2020, un fait similaire s'est produit à Yamoussoukro. Le cortège du ministère du Budget avait été attaqué quelques jours seulement après l'attaque de celui de Patrick Achi qui revenait d'une tournée dans la Mé.

Notons qu'à l'issue de l'élection présidentielle du 31 octobre, Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir, a été déclaré élu par la Commission électorale indépendante (CEI).