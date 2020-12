People: L'étrange posture d' Emma Lohoues en souvenir à Dj Arafat

La belle actrice ivoirienne Emma Lohoues a une pensée pieuse pour son défunt ex petit ami, Ange Didier Houon dit Dj Arafat.

Emma Lohoues: "Avouez qu’il nous manque ce fou, Houon Ange Didier"

Le défunt roi du Couper-décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, et la belle actrice ivoirienne Emma Lohoues, ont vécu une relation amoureuse à une certaine période. Après avoir mis fin à leur relation, les deux ex tourtereaux vont se lancer régulièrement des piques à travers les réseaux sociaux. Arafat Dj ne cessait d'enquiquiner Emma Lohoues pour avoir eu recours à la chirurgie plastique afin de se refaire le postérieur. ‘’Ma chérie coco, Emma Lolo, c’est que tu es légèrement jolie oh. Quand Dieu t’a créée, est-ce qu’il t’a dit d’aller pinpin (ballon gonflable) dans tes fesses‘’, a-t-il lancé dans l’un de ses nombreux titres à succès.

On aurait cru à la guerre après l'amour. Mais malgré ces différents clashs, Emma Lohoues vit très difficilement la brusque disparition de son ex petit ami. "Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup mal avec ce que Didier nous a fait (...) J'avoue que c'est une pilule qui ne passe pas'', avait-elle confié lors d'une émission sur Vibe radio, révélant que ses relations avec le Daishikan, n'étaient pas aussi tendues comme on pouvait le croire.

Invitée en septembre dernier sur le plateau de l'émission Life Week-end, diffusée sur Life Tv, Emma Lohoues a été amenée à s'exprimer sur le moment le plus douloureux de sa vie. ''Je suis très rarement triste mais ce qui m'a rendue triste ces derniers temps, c'est la mort de Didier (Dj Arafat)'', avait-elle répondu.

Mercredi 9 décembre, la belle Emma Lolo a encore eu une pensée pieuse pour le Daishi. Elle a en effet posté une photo dans laquelle elle affiche son postérieur rebondi, en y ajoutant le commentaire suivant: ‘’Pinpin cassé, 10f perdu. Eh oui, avouez qu’il nous manque ce fou, Houon Ange Didier‘’.