Emma Lohoues annonce une bonne nouvelle à ses fans !

Emma Lohoues est une femme d'affaires bien connue des Africains. Très active sur les réseaux sociaux, l'ex-copine de Houon Ange Didier, Arafat DJ, vient d'annoncer une excellente nouvelle à ses nombreux fans.

Emma Lohoues, présidente du jury d'un festival de cinéma

Les nouvelles sont bonnes pour la ravissante Emma Lohoues. L'actrice ivoirienne vient d'être désignée en tant que présidente du jury à un festival de cinéma. "CC mes camerLuv j’ai l’honneur d’avoir été choisie pour ce magnifique festival des écrans noirs comme Présidente du jury long métrage Cameroun et long et court métrage Afrique centrale...J’en suis heureuse, mais je ne pourrais malheureusement pas être sur place avec vous à cause de cette pandémie…Je mènerai donc à bien cette tâche de façon virtuelle. Avec tout mon amour", a publié Emma Lohoues sur les réseaux sociaux.

Née le 17 avril 1986, Emma Lohoues a réussi à se faire un nom dans le showbiz ivoirien, voire africain. La jeune dame s'est brillamment illustrée dans la série Class A produite par Martika Production de Jean Hubert Nakam. Titulaire d'un BTS en communication d'entreprise obtenu en 2007, la fille de monseigneur Eugène 1er prête aussi sa belle silhouette à des artistes-chanteurs pour leurs vidéos. On se rappelle de sa dernière apparition dans le clip Coco de Yodé et Siro, notamment l'énorme buzz créé par une scène d'amour avec l'un des chanteurs.

Emma Lohoues a également partagé la vie de feu Arafat DJ, l'ex-roi du couper décaler décédé tragiquement le 31 août 2019 dans un accident de moto. Notons qu'elle a déjà été la marraine de la première nuit de la série africaine lors du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en 2013. En tant qu'actrice, Emma Lolo a joué entre autres dans Le mec idéal (2010), Villa karayib (2013) et Deux couples, un foyer (2016).