Rihanna et Greta Thunberg dans le viseur des autorités indiennes

La star Rihanna et Greta Thunberg qui ont ouvertement marqué leur soutien aux manifestations des agriculteurs en Inde, se retrouvent dans l’oeil du cyclone. Le gouvernement de New Delhi a fait savoir, mercredi, qu’il n’avait pas apprécié.

L’Inde et la twittosphère s'émeuvent aux doigts de Rihanna

Un tweet de la superstar de la pop a fait exploser la toile mais a également indigné les autorités indiennes qui accusent des "étrangers" et des célébrités de "sensationnalisme" face à la crise agricole qui secoue l’Inde depuis plusieurs mois.

« Pourquoi ne parlons-nous pas de cela ? », a interrogé la chanteuse américaine. Le tweet de Rihanna, mardi, est lié à un reportage sur le blocus d'Internet sur les sites de protestation des agriculteurs. Son message a été partagé par centaines de milliers et d'autres célébrités lui ont emboîté le pas.

Quelques heures après le tweet de la chanteuse, l'adolescente Greta Thunberg, militante pour le climat, et la nièce du vice-président américain, Meena Harris, ont également tweeté un soutien aux agriculteurs.

Greta Thunberg a relayé un article de CNN qui évoquait les affrontements et la réaction des autorités, postant simplement en légende : « Nous restons solidaires de la manifestation des fermiers en Inde ».

Une inquiétude partagée par l’activiste et avocate Meena Harris, la nièce de la Vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris. Elle s’est dite scandalisée que « la plus grande démocratie en termes de population » soit « attaquée ». Kamala Harris, d’origine indienne par sa mère, n’a pas réagi à cet engagement de la jeune avocate encore moins à la situation explosive à New Delhi.

En revanche, leurs tweets, largement diffusés, sont devenus viraux, suscitant des milliers de réponses.

New Delhi scandalisé

Le ministère des Affaires étrangères a pris sa plume ce mercredi pour mettre en garde contre la tentation des « hashtags et commentaires sensationnalistes ni justes ni responsables ». Ce tweet a ensuite été repris par une vedette de Bollywood, qui a traité les agricultures de « terroristes » et Rihanna d’« idiote ». D’autres Indiens ont eux soutenu la star.

Depuis, le gouvernement indien menace Twitter d’action en justice. Pas pour le tweet de Rihanna, mais pour avoir débloqué mardi les 250 comptes liés aux agriculteurs qu'il avait d’abord bloqués à sa demande. Le plus connu d’entre eux a d'ailleurs remercié Rihanna pour son intérêt. Les agriculteurs protestent aux frontières de Delhi contre les nouvelles lois agricoles.