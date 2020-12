Eunice Zunon s'affiche avec son nouveau mari et se fait "lyncher"

La web humoriste ivoirienne, Eunice Zunon, a dévoilé ‘’son nouvel homme’’, plus d’un an après le décès du boss de la Yorogang, Dj Arafat.

Eunice Zunon: ‘’Mon nouvel homme vous souhaite de passer une excellente nuit‘’

La web influenceuse Eunice Zunon a récemment avoué qu’elle était réellement amoureuse du défunt roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat qui lui aurait même fait des avances de son vivant. Ce qu’elle dit avoir refusé car le seul obstacle à cette union, était la femme du Beerus Sama, la belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama.

‘’Lui et moi, on pouvait être ensemble. J’ai aimé Arafat d’un amour très amoureux mais je ne peux pas être avec un homme qui est déjà avec quelqu’un. Je me respecte. Donc je ne rentre pas dans ce genre de problème…Si Arafat n’était pas avec quelqu’un, surtout que moi j’étais célibataire, on allait être en couple aujourd’hui…Lui et moi, on s’est respecté. Il savait très bien qu’il ne pouvait pas me prendre pour faire une deuxième femme’’, avait confié Eunice Zunon en août 2020 lors de l'émission télé Peopl’Emik sur La 3.

‘’Elle (Carmen Sama) et moi, nous sommes rivales puisque j’ai aimé l’homme avec qui elle était. Mais je n’ai pas de problème avec elle. J’ai accueilli leur mariage traditionnel avec beaucoup de rigolade ; ça m’a fait rire...‘’, avait-elle ajouté.

Un peu plus d’un an après la tragique disparition du Beerus Sama, Eunice Zunon semble avoir tourné la page Arafat. L'humoriste vit présentement le parfait amour avec un homme de race blanche dont-elle a dévoilé la photo sur sa page Facebook.

‘’Mon nouvel homme vous souhaite de passer une excellente nuit‘’, a-t-elle indiqué. Cette publication a aussitôt suscité des réactions des internautes. ‘’Joli couple, tu nous feras des bébés métisses qui nous feront éclater de rire‘’, a commenté un internaute.

‘’Ton nouvel homme ? Combien d'anciens as-tu eus? Et celui-là, je suis sûr et certain qu'il sera ancien bientôt. Et la vie va continuer. Mais prends garde à ne pas essayer comme des chemises tous les hommes de la terre‘’, a violemment répondu un détracteur.