Hayek Hassan à propos d'Yvidero : "Je ne l'apprécie pas"

Ce n'est pas le grand amour entre Hayek Hassan et Yvidero. Celui que l'on surnomme le "vagabond de la charité" n'est absolument pas un fan de la web comédienne. Invité sur le plateau de l'émission Peopl'Emik, l'homme d'affaires est revenu sur la brouille entre lui et l'humoriste.

Hayek Hassan crache ses vérités à Yvidero

Hayek Hassan s'est exprimé sans langue de bois lors de l'émission Peopl'Emik diffusée sur La 3 et animée par Yves Aymard. Le "vagabond de la charité" a révélé au cours de ce programme télé que lui et Yvidero ne sont pas de bons amis. "Je n'apprécie pas Yvidero après tout ce qui s'est passé, mais je respecte son travail et son courage", a lâché Hayek Hassan sans détour.

Il faut rappeler qu'il y a quelques mois, la web comédienne et Hayek se sont violemment empoignés sur la toile à travers des messages visés. On se souvient que sur les ondes de Trace FM, le "vagabond de la charité" avait déclaré qu' "avec Yvidero, les tensions sont passées. C'était du virtuel, la page est tournée. Mais apparemment, Hayek Hassan ne semble pas disposé à être un inconditionnel de l'influenceuse web.

"Ce que je veux dire à Yvidero, je respecte son travail. Je vois souvent qu'elle fait souvent des actions sociales. On n'a pas besoin de s'aimer mutuellement. De la même manière dont elle ne m'apprécie pas, elle ne m'aime, c'est pareil pour moi. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Au contraire, si on peut multiplier nos forces pour pouvoir aider le maximum de personnes, c'est bienvenu pour tout le monde. On a eu déjà deux fois la main tendue. On a communiqué sur son événement, pas de signe de vie", a poursuivi le créateur de la page Facebook Bénévoles de premiers secours sans mettre de gants.