Après l'émergence, Ouattara dévoile son nouveau cheval de bataille

À trois jours de son investiture, Alassane Ouattara lève un coin de voile sur ce qu'il entend faire de la Côte d'Ivoire dans les cinq prochaines années. Le chef de l'État ivoirien, dans une serine de tweets, a d'exposé, ce vendredi, quelques pans de son programme de gouvernement.

Alassane Ouattara déballe son programme « Une Côte d’Ivoire Solidaire »

Réélu à 94,27% des suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, Alassane Ouattara prêtera serment lors de la cérémonie d'investiture, le lundi 14 décembre prochain. Une cérémonie que le président ivoirien veut sobre en présence d'un parterre de 300 invités, dont une dizaine de chefs d'État africains, ainsi que des personnalités européennes au nombre desquelles Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française.

Après « l'Émergence 2020 » pour ses deux premiers mandats, le président Ouattara a battu campagne pour sa nouvelle mandature autour du slogan « Une Côte d’Ivoire Solidaire ». À travers ce programme de gouvernement, le premier citoyen ivoirien entend renforcer la compétitivité des régions par un environnement des affaires plus favorable, des infrastructures de qualité, et un meilleur cadre de vie, partout en Côte d'Ivoire.

« La méritocratie est essentielle. Nous veillerons à sa consolidation en poursuivant l’instauration des contrats de performances dans la haute administration. Les talents et compétences de chacun doivent être valorisés pour un service public plus efficace », a déclaré le Président Ouattara, avant d'ajouter : « Le rôle premier de notre administration est d’être un puissant catalyseur au service du développement du secteur privé, des régions et des citoyens. »

Pour le chef de file des Houphouëtistes, « une administration plus efficace et au service de nos populations passe par l’accélération du processus de digitalisation et la lutte renforcée contre l’absentéisme, pour un service public plus performant ! » Il entend pour ce faire favoriser l'accès aux soins pour tous ! À cet effet, précise-t-il : « Nous continuons à généraliser la Couverture Maladie Universelle (CMU) et à étendre la gratuité ciblée des soins notamment pour la mère et l’enfant ».

Pour Alassane Ouattara, le développement de la Nation ivoirienne passe par l’épanouissement des populations. Aussi, « Le programme « Une Côte d’Ivoire Solidaire » place l’Homme au cœur de sa politique, car chaque Ivoirien est la finalité, mais aussi le moyen de notre réussite nationale ».

À propos de l'emploi jeunes et de sa politique pour la réduction du taux de chômage, le chef de l'État a sa recette. « Pour qu’un diplôme assure l’employabilité, nous encouragerons une plus grande implication du secteur privé dans l’élaboration des programmes académiques. Les études seront plus adaptées aux besoins réels du marché du travail », a expliqué Ouattara dans son tweet.