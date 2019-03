Côte d’Ivoire : Les prestations de la CMU démarrent le 1er octobre (Gon Coulibaly)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Au cours de la conférence de presse qu'il a animée le 21 mars 2019 à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a annoncé que les prestations de la Couverture Maladie Universelle (CMU) seront effectives à partir du 1er octobre 2019.

Amadou Gon Coulibaly annonce les prélèvements pour la CMU pour bientôt

"En ce qui concerne la Couverture Maladie Universelle (CMU), les prélèvements démarreront à fin avril 2019, de sorte à rendre les prestations effectives dès le 1er octobre 2019", a dit Amadou Gon Coulibaly.

Le Premier Ministre a également relevé qu'au titre des dispositions prises pour une mise en œuvre efficace de la CMU dès octobre 2019, le gouvernement a initié la réhabilitation de 725 centres de santé.

La CMU est une prise en charge médicale pour toutes les personnes résidant en Côte d'Ivoire. Le montant de la cotisation individuelle est fixé à 1000 Fcfa par mois. A ce jour, 1 800 000 bénéficiaires, dont plus de 32 000 indigents sont enrôlés.

La CMU est un système obligatoire pour toutes les personnes résidentes en Côte d'Ivoire et les enrôlements se poursuivent depuis un peu plus d’un an. La phase pilote de mise en œuvre est prévue pour ce premier trimestre

Toutefois les personnes assujetties, économiquement faibles ou démunies, sont affiliées au régime d’assistance médicale de la Couverture Maladie Universelle et leurs cotisations sont prises en charge par l’Etat, de sorte à garantir effectivement aux populations résidant sur le territoire national un égal accès à la santé.