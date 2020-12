Fêtes de fin d'année: Une pharmacie d’ Agboville comble ses employés

C'est le carrefour du Bonheur d'Agboville, qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de don de vivres et non vivres au personnel de la pharmacie du Château. C'était le jeudi 17 décembre 2020, en présence du préfet de région Sihindou Coulibaly et de nombreux invités issus de toutes les couches sociales de la ville.

Des employés d'une pharmacie à Agboville comblés de présents

Constitué de sacs de riz, de télévisions, de bidons d'huile, de congélateurs, de complets de pagne etc. Le tout estimé à de plus de 10 millions de francs CFA.

« Nous avons décidé en cette fin d’année, de célébrer, de soutenir nos collaborateurs et collaboratrices. Leur dire merci pour le travail abattu, en dépit des difficultés rencontrées. C’est également pour nous, une manière de les motiver, de les encourager à faire mieux le travail demandé pour servir les populations », a déclaré le pharmacien Albert Djama.

La célébration de son personnel, selon lui, vise aussi à inciter les populations à privilégier l’achat des médicaments de la pharmacie. « Chaque année, nous organisons cet évènement en vue de permettre aussi aux employés d’aborder plus sereinement les fêtes de fin d’année », a-t-il poursuivi.

Des chefs de village, guides religieux, chefs de service, responsables d’établissements scolaires, ainsi que de nombreux enfants ont aussi bénéficié de présents pour la circonstance.

Au nom des bénéficiaires, Kouassi N’Guessan Dorothée a adressé toute sa gratitude à l’endroit du donateur. « Tout le personnel par ma voix, vous dit merci pour ce geste paternel. Nous vous promettons de faire encore mieux pour toujours mériter votre confiance », a-t-elle confié, tout en souhaitant que cette action de haute portée sociale se perpétue.

Tizié T.

Correspondance particulière