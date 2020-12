Cameroun: Un scandale évité de justesse entre Josey et un journaliste

En déplacement au Cameroun, la belle et talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey, a connu une grosse mésaventure au pays de Paul Biya.

Invitée à la radio nationale du Cameroun à 8h20, Josey débarque à 10h05 à la fin de l'émission

Un journaliste camerounais répondant au nom de Eric Christian Nya, est très remonté contre la chanteuse ivoirienne Josey qui se trouve actuellement au Cameroun. Et pour cause, un engagement à prendre part à une émission qui n’a pas été respecté par la chanteuse.

‘’Le manque de respect et de professionnalisme de l'artiste ivoirienne Josey. Annoncée en grande pompe à l’émission Cameroun Feeling sur la Crtv, chaîne nationale du Cameroun, ce vendredi 18 décembre 2020, Josey va finalement briller par son absence non justifiée. Malgré les assurances (…) qui annonçaient la présence effective de l'artiste dans nos locaux dès 8h20. Josey, accompagnée de son équipe débarque finalement à 10h05. L'émission étant déjà achevée, sans véritables explications. Rappelons que ce n'est pas la première fois que cette artiste musicienne s'illustre par ce genre d'attitude négative vis-à-vis des médias. Championne du retard, du mépris à l'endroit des journalistes‘’, a-t-il posté sur sa page Facebook.

La réaction du camp Josey

Joint au téléphone par Afrique-sur7.fr, un membre du staff de la chanteuse, également du voyage au Cameroun, a donné les raisons pour lesquelles, la belle Josey est arrivée en retard à l’émission.

‘’Le vol depuis Abidjan a eu un retard. Au lieu d’arriver à 22h, nous sommes arrivés au Cameroun à 1h du matin. À l’aéroport, nous avons été maintenus pour faire le test du Covid 19, ce qui est normal, sauf que nous avions quitté l’aéroport, 45 mn après. Arrivés à l’hôtel aux environs de 2h 30, nous avons rempli les formalités avant de regagner nos chambres‘’, nous a rapporté notre interlocuteur.

Puis d'ajouter : ‘’La nuit étant très difficile, le rendez-vous était pour 8h30, mais le manager a appelé pour déjà prévenir que cela serait difficile d’être présent, vu tout le lourd décalage de la veille… Mais pour le respect de tous, l’artiste a décidé de se rendre elle-même dans les locaux du média pour s’expliquer et présenter ses excuses, sauf qu’elle a été accueillie par un monsieur très zélé. Pour éviter le scandale et pour le respect de ses fans, elle n’a pas réagi et est rentrée calmement à l’hôtel‘’.