L' affaire Nash prend une autre tournure : Un proche menace

L' affaire Nash continue de défrayer la chronique sur la toile. Lundi 21 décembre 2020, dans un excès de colère, la rappeuse ivoirienne a publié une vidéo à travers laquelle elle implorait ses détracteurs d'arrêter de salir sa réputation. Au lendemain de la sortie de l'ambassadrice de l'UNICEF, Mohamed Konaté, son chargé de communication, tape du poing sur la table et menace.

L' affaire Nash soulève la polémique sur la toile

"À partir d'aujourd’hui, fermez vos g... une bonne fois pour toutes après cette photo et ce post. Si ça peut vous faire plaisir (...) Voici celui qui partage ma vie que j'aime énormément et qui m'aime avec mon style et tel que je suis, il me connait mieux que vous tous. Je vous ai toujours dit qu'il ne vit pas ici. J'en ai marre d'être salie . J’ai choisi de marcher avec le seigneur JÉSUS pour faire les choses comme lui il veut. Donc, laissez-moi mener ma vie selon les instructions du Saint-Esprit. Pardon à toute ma famille, mes proches, qui seront blessés de voir mon chéri exposé", a déclaré Nash en pleure dans une vidéo qui a créé une vive surprise des internautes.

En fait, Nash n'en pouvant plus d'être traitée de lesbienne a décidé d'afficher son amoureux sur sa page Facebook afin de faire taire tous les ragots. Mohamed Konaté, l'un des collaborateurs de Nathalie Flore Sonloue, n'a pas voulu garder le silence devant les attaques subies par la "go cracra du djassa". Face à l'ampleur que prend l' affaire Nash, le chargé de communication de la rappeuse a brandi des menaces. "Vous savez, dans la vie, nul n’est parfait. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut que plaire à DIEU. L’homme fait des efforts pour ne pas être en palabre avec DIEU. Mais des individus inconscients, immoraux, des personnes sans dignités et irresponsables ne cesseront de pourrir la vie aux gens", a-t-il lancé sur Facebook.

Dans sa publication, Mohamed Konaté a exhorté les internautes à se concentrer sur leur vie au lieu de se déchainer sur celle de Nash. "Le prix à payer pour vos péchés est prioritaire face aux jugements que vous faites vis-à-vis d’elle. Arrêtez de ternir, de salir, de détruire l’image d’une personne qui en près de 20 ans n’a cessé de travailler de combattre afin de rehausser le niveau de la musique ivoirienne et africaine", a-t-il poursuivi. Le chargé de communication de Nash a fait savoir que dorénavant, il répondra publiquement ou en privé à tous les "propos déplacés sous les publications effectuées sur la page officielle de l’artiste".

Nash, à l'état-civil Natacha Flore Sonloue, a été révélée par Boni du groupe RAS à travers la compilation "Enjaillement", notamment avec la chanson "Première djandjou", un remix du célèbre titre "Premier gaou" de Magic System. En 2005, la go nouchi du rap ivoirien lance le collectif Gonhi Yoyoyo avec Priss'K, Zongo et autres. Il va falloir attendre 2009 pour qu'elle mette sur le marché son premier album solo intitulé "Zié dédja". Nash est la promotrice du festival Hip Hop Enjaillement.