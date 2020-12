Kobenan Kouassi Adjoumani dévoile ses gros risques pris pour Bédié

Kobenan Kouassi Adjoumani a lâché Henri Konan Bédié pour Alassane Ouattara. Pour ceux qui l'accusent de trahison, le porte-parole du RHDP indique avoir également risqué sa vie pour le président du PDCI.

Kobenan Kouassi Adjoumani : « J'ai failli faire la prison à cause du Président Bédié »

Dès le prononcé du divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, Kobenan Kouassi Adjoumani a immédiatement pris fait et cause pour le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Et depuis, depuis, l'Éléphant du Zanzan ne cesse de gravir les échelons au sein du parti au pouvoir, au point d'en devenir le porte-parole principal.

Le ministre des Ressources animales et halieutiques avait en effet créé « Sur les traces d'Houphouët-Boigny », un mouvement au sein du vieux parti, pour mieux organiser la saignée des cadres pédécéistes afin de rejoindre la majorité présidentielle. Mission qui a été plus ou moins réussie, eu égard le nombre de cadres qui ont rejoint le parti de Ouattara.

Au cours d'une interview dans l’émission « Instant-vérité », sur la Radio télévision ivoirienne (RTI), l'ancien porte-parole du PDCI-RDA n'a pas manqué de de dire ses quatre vérités à ceux qui l'accusent d'avoir trahi le Sphinx de Daoukro. « Il m’a certes aidé, mais moi aussi, je l’ai aidé », précise de prime abord le Président du Conseil régional du Gontougo, avant de revenir sur les fois où il a pris d'énormes risques pour le Président Bédié après sa chute en 1999.

« À un moment donné, quand il y avait eu le coup d’État, en tant que député, je partais de ville en ville pour faire d’importants discours et je mettais le président Henri Konan Bédié en contact direct avec les populations. Et, on avait dit le système Adjoumani. J’ai failli faire la prison à cause du président Bédié. Je suis allé le défendre en Italie. Quand je suis venu, Laurent Gbagbo m’a traduit devant les tribunaux », s'est rappelé le ministre Adjoumani.