Adjoumani défie le cardinal Kutwa à la cathédrale à cause de Ouattara

Mercredi 2 septembre 2020, Kobenan Kouassi Adjoumani s'est déplacé à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Le ministre de l'Agriculture et du Développement durable n'était pas présent à ce lieu saint pour formuler des prières, mais pour apporter la réplique au cardinal Jean Pierre Kutwa, qui s'oppose à la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre.

Adjoumani Kouassi bande les muscles contre le cardinal Kutwa

La journée du mercredi 2 septembre 2020 a permis de découvrir une autre fonction de Kobenan Kouassi Adjoumani. En effet, à la tête du collectif des ministres et cadres catholiques du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le ministre ivoirien a débarqué à la cathédrale Saint-Paul du Plateau où il a animé une conférence de presse. L'objectif de la rencontre initiée par le porte-parole principal du parti au pouvoir était d'apporter une réponse au cardinal Jean Pierre Kutwa.

On se rappelle que dans un communiqué, l'archevêque d'Abidjan avait soutenu que la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre n'est pas "nécessaire". ""Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République dont la candidature à ces prochaines élections n’est pas nécessaire, à mon humble avis", s'était exprimé l'autorité religieuse. Kobenan Kouassi Adjoumani n'a pas digéré les propos du cardinal Kutwa et il a tenu à le faire savoir. Curieusement, l'homme politique ivoirien a décidé de se rendre à la cathédrale Saint-Paul pour répondre à l'homme de Dieu.

"Si l’on peut saluer cette démarche, en ce sens que selon le guide religieux, celle-ci consisterait à nous interpeler face à la crise que nous vivons (…) et contribuer à la recherche de voies et moyens de ce qu’il appelle « le vivre ensemble dans l’unité », différent du « vivre ensemble » prôné par le président Alassane Ouattara, force est cependant de constater et de regretter que votre prise de parole, Éminence, n’aille pas dans le sens de l’apaisement du climat social", a martelé Adjoumani.

Dans son message au cardinal Kutwa, Kobenan Kouassi Adjoumani ajoute : "Concernant votre affirmation selon laquelle « la candidature du président Alassane Ouattara n’est pas nécessaire, à votre humble avis », nous voudrions vous rappeler que de l’humble avis de très nombreux Ivoiriens de toutes origines et de toutes confessions, cette candidature est celle qui est la plus à même de garantir la paix, la stabilité, le progrès économique et social, et conséquemment, l'achèvement du processus de réconciliation de la Nation."

La présence d'Adjoumani dans ce lieu saint ressemble fort bien à un acte de défiance de l'autorité de l'archevêque d'Abidjan. Notons qu'un autre cadre du RHDP, Joël N'guessan, s'était déjà attaqué au guide religieux.