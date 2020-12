Le Mali veut satisfaire les Maliens en matière de l’énergie

Dans le cadre de l'énergie solaire, le Mali qui a fait le choix de l'électrification, une priorité, vient de signer une convention d’environ 69,8 milliards de F CFA (soit 106,4 millions d’euros) dans le cadre du projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 93 MW.

Le Mali s’est engagé récemment dans une série de projets solaires afin de disposer de plus d’énergie, mais également de baisser le coût moyen de son électricité. Pour les autorités maliennes, la question de l’Energie, notamment le solaire, est un choix stratégique consistant à inviter les industriels à privilégier les énergies renouvelables.

Ainsi, Phanes Group a-t-il obtenu l’accord du gouvernement pour la mise en place d’une centrale solaire de 93 MW dans la région de Ségou. C’est le mardi 22 décembre 2020 que le gouvernement malien et le groupe Phanes Energy ont procédé à la signature de la convention pour l’implantation de ladite centrale à Touna.

L’infrastructure sera construite en 18 mois et sa production, cédée à Energie Du Mali sur une période de 25 ans. «L’avantage de la centrale est que le groupe Phanes effectuera tout le financement des travaux. Le Mali n’y va pas débaucher de l’argent comme financement. Après avoir produit de l’énergie, il sera vendu à l’Energie du Mali au prix de 55 FCFA par kW. Contrairement à cela, l’énergie produite à l’aide de groupe est vendu à l’Energie du Mali à un prix d’à peu près 200 FCFA par KW. L’énergie du Mali travaille mais ne bénéficie pas. Notre but est d’aider l’énergie du Mali afin de satisfaire les Maliens en matière de l’énergie », a déclaré Lamine Seydou Traoré, ministre malien des Mines, de l’Energie et de l’Eau.

Au début de l'année 2019, quatre projets allant dans ce sens, avaient déjà été annoncés. Parmi les différentes actions menées, le pays a lancé la Semaine malienne des énergies renouvelables (SemR) en février dernier, événement piloté par l'Agence des énergies renouvelables du Mali (AER-Mali), et le ministère de l'Énergie et de l'eau.

À la clé, la venue à Bamako de 750 chefs d'entreprises issus de plusieurs pays du monde afin d'évaluer le potentiel du pays en matière d'exploitation d'énergies renouvelables.